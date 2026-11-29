Sở hữu một tài khoản ngân hàng nhưng ít sử dụng, để số dư thấp hoặc gần như không phát sinh giao dịch là thói quen của không ít người. Tuy nhiên, với một số ngân hàng, việc duy trì tài khoản dưới ngưỡng số dư quy định có thể khiến khách hàng phải trả thêm phí hàng tháng, thậm chí lên tới 200.000 đồng.

Đáng chú ý, mức thu không giống nhau giữa các ngân hàng. Điều kiện tính phí cũng có sự khác biệt, có nơi căn cứ vào số dư bình quân tháng, nơi lại tính theo số dư hàng ngày. Nếu không tìm hiểu kỹ biểu phí, khách hàng có thể mất tiền mà không nhận ra nguyên nhân.

Theo biểu phí dịch vụ tài chính cá nhân có hiệu lực từ ngày 25/6/2026, Shinhan Bank áp dụng phí quản lý tài khoản đối với một số tài khoản thanh toán không đáp ứng yêu cầu về số dư bình quân.

Cụ thể, khách hàng cần duy trì số dư bình quân hàng tháng tối thiểu 1 triệu đồng đối với tài khoản VND hoặc 50 USD đối với tài khoản USD. Nếu số dư bình quân thấp hơn ngưỡng này, ngân hàng thu phí 11.000 đồng/tháng/tài khoản.

Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng Shinhan đều phải chịu khoản phí trên. Một số gói tài khoản dành cho khách hàng nhận lương hoặc sử dụng các sản phẩm nhất định được miễn phí quản lý, đồng thời không yêu cầu duy trì số dư bình quân tối thiểu.

Mức phí tại Bank of China Việt Nam cao hơn đáng kể. Theo biểu phí được ngân hàng công bố, khách hàng cá nhân có số dư bình quân dưới 1 triệu đồng đối với tài khoản VND hoặc dưới 100 USD đối với tài khoản ngoại tệ sẽ phải trả phí duy trì 100.000 đồng/tháng/tài khoản. Khoản phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Không chỉ áp dụng với tài khoản có số dư thấp, Bank of China còn quy định mức phí 100.000 đồng/tháng đối với tài khoản cá nhân không phát sinh giao dịch trong hơn một năm. Tài khoản đóng trong vòng ba tháng kể từ ngày mở cũng thuộc trường hợp áp dụng phí theo biểu phí của ngân hàng.

Trong khi đó, Public Bank Việt Nam đang áp dụng mức phí duy trì tài khoản cao nhất trong ba ngân hàng được đề cập.

Theo biểu phí dịch vụ tài khoản tiền gửi có hiệu lực từ ngày 1/9/2024, khách hàng cá nhân cần duy trì số dư tối thiểu 1 triệu đồng đối với tài khoản VND hoặc 100 USD đối với tài khoản ngoại tệ.

Nếu số dư hàng ngày thấp hơn mức quy định, khách hàng sẽ phải trả 200.000 đồng/tháng đối với tài khoản VND hoặc 10 USD/tháng đối với tài khoản USD.

Điểm đáng chú ý là Public Bank tính phí dựa trên số dư hàng ngày, thay vì số dư bình quân tháng như Shinhan Bank và Bank of China. Điều này đồng nghĩa việc tài khoản có số dư cao tại một thời điểm chưa chắc giúp khách hàng tránh được phí nếu trước đó số dư đã xuống dưới ngưỡng quy định.

Như vậy, với tài khoản VND có số dư dưới 1 triệu đồng, mức phí giữa ba ngân hàng dao động từ 11.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi tháng. Khoảng cách gần 20 lần cho thấy chính sách quản lý tài khoản có thể tạo ra khác biệt đáng kể về chi phí đối với khách hàng.

Trên thực tế, nhiều người mở tài khoản ngân hàng để phục vụ một mục đích nhất định, chẳng hạn nhận lương, chuyển tiền, thanh toán hoặc đăng ký dịch vụ. Khi không còn nhu cầu sử dụng, tài khoản thường bị bỏ quên thay vì được đóng chính thức.

Đây cũng là nhóm khách hàng cần đặc biệt chú ý đến các khoản phí duy trì, quản lý tài khoản và điều kiện số dư tối thiểu.

khoản phí được thu liên tục, số tiền bị trừ sau nhiều tháng có thể không còn nhỏ.

Chẳng hạn, với mức phí 200.000 đồng/tháng, khách hàng có thể mất 2,4 triệu đồng sau một năm nếu tài khoản liên tục thuộc diện bị thu phí. Đây là khoản chi phí đáng kể nếu so với số tiền nhỏ còn lại trong tài khoản.