Thiết bị khai thác dầu thô tại Mỹ. Ảnh: Cục Quản lý đất đai Mỹ (BLM).

Dầu Brent phục hồi sau 3 tuần giảm liên tiếp

Sáng 29/11, thị trường dầu thô thế giới tạm nghỉ giao dịch cuối tuần. Khép lại phiên ngày 27/11, giá dầu Brent giảm 1,13 USD, tương đương 1,2%, xuống 95,44 USD/thùng. Dầu WTI giảm 0,60 USD, tương đương 0,7%, xuống 83,08 USD/thùng so với mức chốt phiên ngày 25/11.

Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng khoảng 3%, chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp. Trong khi đó, dầu WTI giảm khoảng 0,9%.

Giá dầu thô thế giới

Chốt phiên giao dịch 27/11/2026

DẦU BRENT

95,44

USD/thùng

−1,2% so với phiên trước

+3,0% trong tuần

DẦU WTI

83,08

USD/thùng

−0,7% so với phiên trước

−0,9% trong tuần

Biến động trong tuần (%)

Brent

+3,0%

WTI

−0,9%

Nguồn: Dữ liệu giao dịch dầu thô quốc tế.

Những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu thô đã hỗ trợ giá dầu Brent phục hồi trong tuần qua. Tuy nhiên, triển vọng dư cung trên thị trường dầu mỏ tiếp tục gây sức ép lên giá nhiên liệu.

Theo lịch công bố của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Hội nghị Bộ trưởng OPEC và các nước đối tác lần thứ 42 diễn ra ngày 29/11. Thị trường đang chờ đợi những quyết định liên quan đến chính sách sản lượng năm 2027.

Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận cho biết OPEC+ có khả năng giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong quý I/2027.

Giá xăng dầu trong nước giảm 6 kỳ liên tiếp

Tại thị trường trong nước, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 26/11. Dầu diesel ghi nhận mức giảm mạnh nhất, với 1.382 đồng/lít.

Hiện giá xăng E5RON92 không cao hơn 18.391 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít. Giá dầu diesel và dầu mazut lần lượt ở mức tối đa 24.965 đồng/lít và 17.570 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước

Ngày 29/11/2026

Đơn vị: Đồng/lít, riêng dầu mazut tính theo đồng/kg. Nguồn: Bộ Công Thương.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 19/11 và 26/11 giảm từ 8,13% đến 9,29%.

Trong đó, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 giảm 9,29%, xuống 91,422 USD/thùng; xăng RON95 giảm 8,62%, xuống 94,314 USD/thùng. Giá dầu diesel giảm 8,13%, còn 136,638 USD/thùng; dầu mazut giảm 8,87%, xuống 532,640 USD/tấn.

Giá thành phẩm xăng dầu đồng loạt giảm

Giữa hai kỳ điều hành 19/11 và 26/11/2026

Xăng RON92 −9,29%

Giá bình quân: 91,422 USD/thùng

Dầu mazut −8,87%

Giá bình quân: 532,640 USD/tấn

Xăng RON95 −8,62%

Giá bình quân: 94,314 USD/thùng

Dầu diesel −8,13%

Giá bình quân: 136,638 USD/thùng

Nguồn: Bộ Công Thương.

Tại kỳ điều hành gần nhất, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức 1.400 đồng/lít đối với xăng sinh học, 500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng này.

Đáng chú ý, theo số liệu so sánh của Bộ Công Thương ngày 26/11, giá xăng dầu tại Việt Nam thấp hơn đáng kể so với một số thị trường trong khu vực như Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc.

Việc giá dầu diesel giảm sâu qua các kỳ điều hành gần đây giúp doanh nghiệp vận tải, logistics và sản xuất giảm bớt áp lực chi phí nhiên liệu trong mùa cao điểm kinh doanh cuối năm.