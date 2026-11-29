Du khách mặc trang phục thời nhà Thanh tạo dáng chụp ảnh tại Bắc Kinh, Trung Quốc, tháng 10/2025. Ảnh: Reuters.

Mùa thu năm nay, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều bài đăng chào mời dịch vụ đồng hành trên các chuyến bay quốc tế. Người cung cấp dịch vụ nhận hỗ trợ hành khách trong các chuyến đi nước ngoài, từ làm thủ tục xuất nhập cảnh đến vận chuyển thú cưng và hàng hóa, theo SCMP.

Một phụ nữ có tài khoản "Spicy K" cho biết muốn tận dụng khả năng tiếng Anh lưu loát cùng kinh nghiệm du lịch một mình để phát triển công việc này. Cô nhận hỗ trợ người cao tuổi làm thủ tục hải quan, đưa thú cưng ra nước ngoài và vận chuyển hàng hóa.

Trước đó, một số blogger Trung Quốc chuyên chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp từng giới thiệu hình thức "du lịch hộ" với du học sinh như một lựa chọn nghề nghiệp ngách dành cho những người yêu thích khám phá các quốc gia.

Nữ tiếp viên hàng không chia sẻ những bí quyết hàng đầu để trụ vững với nghề "du lịch hộ". Ảnh: Douyin.

Một số đơn vị còn phát triển dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hơn. Tài khoản "Wall Street Engine" với hơn 15.000 người theo dõi quảng bá dịch vụ đồng hành theo phong cách quản gia dành cho khách Trung Quốc đến Anh.

Mức phí được công bố là 150 bảng Anh (khoảng 200 USD) mỗi giờ, cộng thêm 450 bảng phí dịch vụ. Người làm công việc này phải là nam giới từ 35 tuổi, từng sinh sống tại Anh ít nhất 3 năm và mặc vest theo phong cách Anh trong suốt hành trình.

Liu, người có 5 năm kinh nghiệm trong nghề, từng đi qua hàng chục quốc gia trước khi chuyển sang làm công việc đồng hành trên chuyến bay toàn thời gian. Anh bắt đầu theo đuổi công việc này sau khi kết nối với các công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới.

Mỗi chuyến đi, Liu thu phí từ vài nghìn đến hàng chục nghìn nhân dân tệ. Khoản tiền này bao gồm vé máy bay khứ hồi, chi phí ăn uống và chỗ ở. Khách hàng của anh có đủ lứa tuổi, từ trẻ em mới 3 tuổi đến người cao tuổi ngoài 80.

"Những người sống ở nước ngoài thường muốn cha mẹ già hoặc con cái ở Trung Quốc sang thăm vào các dịp nghỉ lễ, nhưng họ không yên tâm để người thân tự đi máy bay", Liu nói.

Trước mỗi chuyến đi, anh kiểm tra sức khỏe hành khách, chuẩn bị giấy tờ xuất nhập cảnh và chăm sóc họ trong suốt hành trình. Liu còn nhận vận chuyển đồ đạc theo yêu cầu. Một trường hợp khiến anh nhớ nhất là con búp bê ngủ của một bé gái, bị gia đình bỏ quên khi chuyển đến Mỹ.

Đội ngũ của Liu có cả nhân viên chuyên đưa thú cưng đi máy bay. Họ từng hộ tống một chú chó có giá trị 200.000 nhân dân tệ (khoảng 30.000 USD).

Du khách, người dân ghi lại màn trình diễn của robot hình người tại Tuần lễ Cấp cao APEC ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Wang, một người làm nghề "du lịch hộ" ở Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc, tập trung vận chuyển những mặt hàng kinh doanh cần giao gấp như hợp đồng và mẫu sản phẩm triển lãm. Dịch vụ này giúp khách hàng nhận hàng nhanh hơn so với hình thức chuyển phát thông thường.

Dù có cơ hội đi nhiều nơi, công việc đồng hành trên chuyến bay không dễ theo đuổi. Những người trong ngành cho biết người làm nghề cần xin nhiều loại thị thực, thành thạo kỹ năng phiên dịch và nắm rõ quy trình tại các sân bay trên thế giới.

Liu cũng cảnh báo về những rủi ro pháp lý, khuyến cáo kiểm tra hàng hóa trước khi vận chuyển để tránh mang theo vật phẩm bị cấm. Lịch trình bay liên tục còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe do lệch múi giờ và phải ngồi trong thời gian dài. Riêng năm ngoái, Liu có tổng thời gian bay hơn 1.000 giờ.

Một người dùng mạng xã hội nhận xét công việc này đòi hỏi khả năng xử lý liên tiếp các tình huống phát sinh, "không phù hợp với những người trẻ chỉ muốn đi du lịch miễn phí".

"Công việc cũng không dành cho những người nhàn rỗi, không có việc gì tốt hơn để làm, bởi có lẽ họ thậm chí còn không xin được thị thực", một bình luận khác viết.

Chó cưng ngồi trong xe đẩy tại cửa hàng thú cưng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17/4.