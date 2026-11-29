Các đại biểu trao đổi tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, thông tin về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chương trình, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tập trung vào các nội dung như hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đoàn viên, thanh niên dự diễn đàn.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đoàn viên, thanh niên đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương.

Các vấn đề được quan tâm gồm: thiếu vốn đầu tư sản xuất; khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản; xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng; tiếp cận khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực quản trị các mô hình kinh tế thanh niên.

Những kiến nghị của thanh niên đã được đại diện các cơ quan, đơn vị trao đổi, giải đáp, đồng thời cung cấp thêm thông tin về các cơ chế, chính sách hiện hành và định hướng hỗ trợ trong thời gian tới.

Diễn đàn nhằm tạo cầu nối giữa tổ chức Đoàn, các cơ quan chức năng với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giúp đoàn viên, thanh niên nắm bắt các chính sách hỗ trợ, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển các mô hình kinh tế phù hợp.