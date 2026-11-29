Các chương trình xác định nhiệm vụ trọng tâm về cơ cấu lại kinh tế, phát triển hạ tầng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường liên kết vùng; đồng thời đặt ra nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng bằng sông Cửu Long được định hướng tăng kết nối giao thông, phát triển kinh tế thích ứng biến đổi khí hậu.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Tại Quyết định số 2333/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch vùng này đã được điều chỉnh tại Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Theo đó, vùng ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo; khai thác và chế biến khoáng sản phù hợp với định hướng quốc gia; nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng công nghệ cao; du lịch biển, đảo, sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa; cùng các dịch vụ logistics, tài chính, thương mại, dịch vụ số và kinh tế biển.

Một số định hướng đáng chú ý là đẩy mạnh chế biến sâu khoáng sản, phát triển chuỗi bô-xít - alumin - nhôm tại Tây Nguyên, trung tâm lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Dung Quất và công nghiệp dược liệu gắn với vùng nguyên liệu Sâm Ngọc Linh và các dược liệu đặc hữu vùng.

Về tổ chức không gian, Đà Nẵng được xác định là trung tâm vùng, Gia Lai là cực tăng trưởng khu vực trung tâm và Lâm Đồng là cực tăng trưởng phía Nam. Vùng cũng định hướng phát triển kinh tế không gian tầm thấp, ứng dụng trong dịch vụ và logistics hàng không, vận tải không người lái, giám sát và cảnh báo thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nông nghiệp; quản lý đô thị...

Chương trình đặt mục tiêu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược như mạng lưới giao thông kết nối Bắc - Nam, Đông - Tây; hạ tầng năng lượng, hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, mạng 5G và các nền tảng dùng chung. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả khoa học.

Đồng bằng sông Hồng

Tại Quyết định số 2334/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Theo đó, vùng Đồng bằng sông Hồng định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, chế biến, chế tạo hàng đầu cả nước; tập trung phát triển chuỗi giá trị công nghệ cao, điện tử, ô tô, bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch văn hóa.

Vùng sẽ thu hút có chọn lọc đầu tư vào các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng lớn như điện tử, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), ô tô, công nghiệp hỗ trợ, logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế số, hướng tới hình thành vùng kinh tế tri thức - công nghệ cao hàng đầu cả nước.

Không gian kinh tế vùng được phát triển theo hướng mở, linh hoạt, gắn với các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và chuỗi đô thị động lực (như Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh) và chuỗi giá trị ngành (công nghệ cao, công nghiệp điện tử, ô tô, chip bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa…), liên kết vùng, quốc gia và quốc tế.

Chương trình cũng định hướng phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), khu công nghiệp sinh thái, khu thương mại tự do và các cụm liên kết ngành; đồng thời hình thành hệ thống dịch vụ hiện đại về tài chính, thương mại, logistics, giáo dục, y tế và du lịch.

Chương trình định hướng xây dựng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo vùng tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Chương trình cũng nhấn mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng cường liên kết giữa các địa phương, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.

Về hạ tầng, vùng tập trung hoàn thiện các tuyến giao thông liên kết Hà Nội với các trung tâm kinh tế, cảng biển, cảng hàng không, khu công nghiệp; hoàn thiện mạng lưới các đường giao thông, trong đó có tuyến vành đai 4, vành đai 5 Hà Nội, cao tốc ven biển Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh, đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và các tuyến đường sắt liên vùng.

Bên cạnh đó, chương trình đặt mục tiêu phát triển đô thị xanh, thông minh; giải quyết ùn tắc giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường, đồng thời phát huy giá trị văn hóa sông Hồng gắn với du lịch và công nghiệp văn hóa.

Đông Nam Bộ

Tại Quyết định số 2335/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 04/4/2026.

Theo đó, Đông Nam Bộ định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chương trình định hướng phát triển một số ngành công nghiệp, dịch vụ hiện đại trở thành các động lực tăng trưởng mới như công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ tài chính gắn với mục tiêu hình thành trung tâm tài chính quốc tế, logistics và kinh tế không gian tầm thấp. Kinh tế biển, cảng biển; dầu khí, hóa dầu; du lịch biển; khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản cũng là những lĩnh vực trọng điểm.

Chương trình xác định tập trung phát triển vùng động lực phía Nam thành trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước và Đông Nam Á. Xây dựng đô thị TP Hồ Chí Minh hiện đại, thông minh, có khả năng cạnh tranh, hội nhập quốc tế, thành siêu đô thị đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị của khu vực; đồng thời nghiên cứu phát triển đô thị sân bay Long Thành gắn với logistics hàng không, thương mại, dịch vụ quốc tế, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, ưu tiên Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đổi mới sáng tạo Tây Ninh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Đồng Nai.

Về hạ tầng, vùng ưu tiên các dự án giao thông, năng lượng, hạ tầng số và chống ngập liên vùng; phát triển các hành lang kinh tế Mộc Bài – TP Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu, gắn với hệ thống cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu quốc tế.

Đồng bằng sông Cửu Long

Tại Quyết định số 2336/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 04/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long xây dựng cơ chế, tăng cường điều phối liên tỉnh, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành, sản phẩm chủ lực.

Vùng ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông theo các hành lang Bắc - Nam (phía Đông và phía Tây), tăng cường kết nối với TP Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hai dự án cảng biển quốc tế Trần Đề và Hòn Khoai - những cảng biển được xác định là cửa ngõ phục vụ trung chuyển, xuất khẩu hàng hóa của vùng.

Chương trình cũng định hướng hình thành các trung tâm tổng hợp, chuyên ngành, hành lang đô thị - dịch vụ - công nghiệp và các địa bàn động lực, các cực tăng trưởng có khả năng dẫn dắt phát triển toàn vùng.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, vùng chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Các quyết định 2333, 2334, 2335 và 2336/QĐ-TTg đều có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.