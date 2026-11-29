Tác giả: Christian Busch/Alpha Books & NXB Công Thương

Làm chủ vận may

Cuốn sách khám phá cách biến những tình huống bất ngờ, cuộc gặp gỡ tình cờ và thất bại ngoài dự kiến thành cơ hội. Tác phẩm hướng dẫn người đọc rèn luyện tư duy cởi mở, chủ động nắm bắt vận may và tạo ra những bước ngoặt tích cực trong cuộc sống.

Vận may có thể được rèn luyện như một kỹ năng

Vận may chủ động không chỉ đến từ những tình huống bất ngờ, mà còn phụ thuộc vào khả năng nhận ra mối liên hệ và biến chúng thành cơ hội.

Khả năng biến những tình huống ngẫu nhiên thành cơ hội có thể được nuôi dưỡng thông qua tư duy sáng tạo, sự kiên trì và môi trường phù hợp. Ảnh: Orhan Pergel/Pexels.

Vận may chủ động không đơn thuần là một điều gì đó xảy ra với chúng ta, mà còn là một hiện tượng với những đặc điểm riêng biệt và mỗi đặc điểm này đều có thể được nuôi dưỡng trong cuộc sống. Để thực sự hiểu về vận may chủ động và nhìn nhận rằng nó không phải là một yếu tố bên ngoài mà là một công cụ kỳ diệu có thể sử dụng, ta cần phải xem xét kỹ hơn.

Dựa trên nghiên cứu hiện có, chúng ta có thể xác định ba đặc điểm cốt lõi có mối liên hệ với nhau của vận may chủ động:

1. Một người gặp phải điều gì đó bất ngờ hoặc khác thường. Đó có thể là một hiện tượng vật lý, một điều gì đó lóe lên trong cuộc trò chuyện hoặc một trong vô số tình huống bất ngờ khác. Đây chính là yếu tố kích hoạt vận may chủ động.

2. Cá nhân đó liên kết yếu tố kích hoạt bất ngờ này với một điều gì đó không liên quan trước đây. Người này kết nối các điểm, từ đó nhận ra giá trị tiềm năng trong sự kiện hoặc cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ này. Việc liên kết hai sự kiện hoặc thông tin vốn không liên quan này có thể được gọi là liên tưởng kép.

3. Quan trọng là, giá trị nhận được - những hiểu biết sâu sắc, sáng kiến, cách làm hay giải pháp mới cho vấn đề - hoàn toàn không phải là những gì được mong đợi, và không phải là những gì người ta đang tìm kiếm, hoặc ít nhất là không dưới hình thức mà nó xuất hiện. Đó là điều không lường trước.

Mặc dù sự bất ngờ và ngẫu nhiên đóng vai trò quan trọng nhưng chúng chỉ là những bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn nằm ở người có khả năng hiểu và tận dụng những phát hiện tình cờ đó. Điều này đòi hỏi sự sáng tạo trong việc tái kết hợp các sự kiện, quan sát hoặc mẫu thông tin dựa trên việc (bất ngờ) nhận ra mối liên hệ có ý nghĩa. Thông thường, những đóng góp lớn lao lại đến từ việc xâu chuỗi hai ý tưởng vốn dĩ chẳng hề liên quan mà trước đây được coi là “xa lạ” với nhau.

Vận may chủ động chính là khả năng nhận ra và tận dụng giá trị trong những cuộc gặp gỡ hoặc thông tin bất ngờ. Vì thế, nó có thể được học hỏi và thúc đẩy ở mọi giai đoạn. Chúng ta có thể rèn luyện tư duy về vận may chủ động - khả năng xác định, nắm bắt và điều khiển nguồn sức mạnh to lớn này.

Nếu một cuộc gặp gỡ tình cờ là một sự kiện đơn lẻ, thì vận may chủ động là một quá trình. Sự bất ngờ và tính ngẫu nhiên rất quan trọng nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Bước then chốt thứ hai nằm ở khả năng hiểu và tận dụng quan sát bất ngờ đó. Chúng ta cần nhìn thấy các mối liên kết hoặc cầu nối ở nơi mà người khác chỉ thấy những khoảng trống. Điều này thường đòi hỏi sự tinh tường để sàng lọc và nhìn ra giá trị, cùng sự kiên trì để theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Nếu không nhận diện được yếu tố kích hoạt hay những kết nối tiềm năng, chúng ta sẽ bỏ lỡ vận may chủ động. Có biết bao sự trùng hợp đáng lẽ đã có thể xảy ra nhưng lại vĩnh viễn không thành hình. Bạn có thể vô tình chạm mặt một nhân vật tầm cỡ hay một trung nhân tiềm năng, nhưng nếu bạn không kết nối các điểm, vận may chủ động sẽ bị bỏ lỡ.

Hãy tưởng tượng tất cả những khoảnh khắc khác có thể xảy ra - những cơ hội đã bỏ lỡ - nơi vận may chủ động có thể đã xuất hiện nhưng chúng ta lại quá mù quáng mà không nhận ra (hoặc nhận ra nhưng không hành động)! Gần đây bạn cũng từng rơi vào cảnh chỉ cần một chút chủ động thôi là mọi chuyện đã khác, để rồi sau đó cứ mãi luyến tiếc rằng “lẽ ra đã có điều gì đó xảy ra”? Đó chính là lý do việc phát triển tư duy về vận may chủ động rất quan trọng.

Chúng ta cũng có thể tác động đến các điều kiện để có được vận may chủ động như tái cấu trúc tổ chức, mạng lưới hoặc không gian sống. Một tư duy nhạy bén kết hợp cùng một trường được nuôi dưỡng đúng cách sẽ tạo nên một “trường vận may chủ động” để phát triển và khai thác sức mạnh này.

Hình minh họa sau đây mô tả quá trình và cách hình thành “trường vận may chủ động”. (Lưu ý rằng đây chỉ là một mô tả đơn giản hóa; yếu tố kích hoạt và việc kết nối các điểm thường xảy ra đồng thời, và có các “vòng lặp phản hồi” - kết quả ban đầu có thể khuếch đại sự xuất hiện của nhiều (hoặc ít) vận may chủ động hơn.)