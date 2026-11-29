Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh tổng kết, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng. (Ảnh: TRÂM LÊ)

Nhiều địa phương bám sát chỉ đạo của Trung ương thực hiện nhất thể hóa chức danh lãnh đạo nhằm nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn.

Một đầu mối kết nối sức mạnh cộng đồng

Thực tiễn ở nhiều khu dân cư, tổ dân phố cho thấy, một trong những rào cản lớn nhất trước đây là “độ trễ” giữa nghị quyết của chi bộ với công tác tổ chức thực hiện của Ban quản lý khu dân cư. Tình trạng phổ biến là nghị quyết chi bộ ban hành “rất hay” nhưng cũng thường bị "gác lại" trong sổ biên bản. Do vậy, có nhiều địa phương thực hiện nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo, là một giải pháp tinh gọn bộ máy, đồng thời giảm bớt các khâu trung gian và sự chồng chéo trong điều hành.

Đảng ủy phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện mô hình phân công cấp ủy phụ trách, bám nắm thực hiện nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết chi bộ. Đảng viên trẻ ở Tổ dân phố 5 trực tiếp hướng dẫn từng hộ dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Các đảng viên lão thành tại Tổ dân phố 7, 8, 13 phát huy uy tín để vận động công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất phục vụ các dự án trọng điểm như đường cao tốc hay đường Hàm Nghi kéo dài. Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập Đậu Tùng Lâm thông tin: Sau sắp xếp, trên địa bàn phường còn 13 tổ dân phố, với bộ máy cấp ủy và tổ dân phố phổ biến là mô hình Phó Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố.

Điểm mạnh của mô hình này là các nghị quyết của chi bộ được chuyển hóa nhanh chóng thành kế hoạch điều hành công việc dân phố, tránh tình trạng đùn đẩy hoặc vênh nhau giữa cấp ủy và ban điều hành. Giảm tải áp lực cho Bí thư Chi bộ, tách riêng Bí thư Chi bộ chuyên trách công tác Đảng và giao Phó Bí thư kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố giúp chia sẻ khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng điều hành. Trực tiếp tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Tại thôn Ngọc Đỉnh (xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nơi có hơn 1.700 nhân khẩu và 100% là đồng bào công giáo, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đặng Văn Chinh đã phối hợp chặt chẽ với linh mục và Ban hành giáo để gắn phong trào "Sống tốt đời, đẹp đạo" với phát triển kinh tế. Từ sự vận động kiên trì của đồng chí cùng chi ủy, bà con đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển dịch vụ, vận tải, nuôi trồng thủy sản, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,1%. Đặc biệt, khi thôn mở rộng tuyến đường dài 1,8 km, chính sự gương mẫu của người đứng đầu "hai vai" đã thuyết phục 30 hộ giáo dân tự nguyện hiến hơn 900m² đất và tháo dỡ khoảng 250m tường rào. Cùng với tinh thần ấy, tại thôn Tòng Chính (xã Nga An), sự đồng lòng của cộng đồng dưới sự dẫn dắt của đội ngũ cán bộ cơ sở và các chức sắc, người dân đã đóng góp hơn 9 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bê tông hóa hơn 3,2km đường giao thông và chăm lo đời sống các hộ nghèo.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Hà Bùi Minh Đức (thứ 2 bên trái). (Ảnh: NVCC)

Không chỉ có những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, mô hình nhất thể hóa còn tạo cơ hội cống hiến cho lớp cán bộ trẻ. Ở thôn Làng Hà (xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ), chàng trai 28 tuổi Bùi Đức Minh đang cùng lúc đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Giám đốc Hợp tác xã Nông sản rau su su và Du lịch Tam Đảo. Bằng phong thái tự tin và sự am hiểu văn hóa bản địa, anh vừa cùng 359 hộ dân gìn giữ di sản ngôi đình cổ hơn 300 năm tuổi, lễ hội vật truyền thống, vừa kết nối phát triển kinh tế từ cây rau su su chủ lực và du lịch địa phương.

Trong khi đó, tại thôn Tân Lập (xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn), Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hoàng Doãn Định, một cử nhân sư phạm toán đã gắn bó với công việc thôn qua ba nhiệm kỳ, lại chọn ở lại quê hương sau sáp nhập để tiếp tục gánh vác việc chung với tâm niệm giản dị là góp sức làm những điều thiết thực cho bà con. Như vậy, có thể thấy những cán bộ được dân tín nhiệm trao “hai vai” thật sự là đầu mối gắn kết cộng đồng, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, hiện cả tỉnh có 3.690 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn trên tổng số 3.799 thôn, tổ dân phố. Việc giảm được số người hưởng phụ cấp tại cấp thôn không chỉ làm gọn bộ máy hệ thống chính trị cơ sở mà còn giúp tập trung nguồn lực để nâng cao thu nhập, khuyến khích cán bộ hoạt động với cường độ và tinh thần trách nhiệm cao hơn.

Chuẩn hóa năng lực và đãi ngộ xứng đáng cho lãnh đạo “hai vai”

Khi quy mô cấp thôn, tổ dân phố sau sáp nhập ngày càng mở rộng và nhiều trụ sở khu dân cư vận hành như một “văn phòng vệ tinh” của Ủy ban nhân dân cấp xã, vai trò của người đứng đầu cơ sở cũng đang được định vị lại theo hướng hiện đại hơn. Mới đây Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 20/6/2026 về sắp xếp, thành lập tổ chức Đảng ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, mô hình kiêm nhiệm. Theo Hướng dẫn số 03, nhân sự được lựa chọn tham gia cấp ủy và đảm nhiệm chức danh nhất thể hóa trước hết phải hội tụ đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên và không quá 65 tuổi đời tại thời điểm chỉ định. Bên cạnh uy tín và khả năng quy tụ quần chúng trên địa bàn rộng, người cán bộ cơ sở ngày nay phải am hiểu pháp luật và công nghệ để trở thành hạt nhân tiên phong trong phong trào "Bình dân học vụ số", trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Lập Hoàng Doãn Định. (Ảnh: NVCC)

Áp lực công việc khi gánh vác đồng thời hai trọng trách là không nhỏ. Như chia sẻ của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bùi Đức Minh, việc đảm nhiệm nhiều vai trò đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch khoa học theo từng ngày, từng tuần để tránh chồng chéo, đồng thời không ngừng học hỏi phong tục, tập quán để thuyết phục người dân. Theo đồng chí Hoàng Doãn Định, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Lập, người làm việc ở cơ sở phải có bản lĩnh vững vàng để vượt qua vất vả, giữ trọn tâm huyết ngay cả khi đối diện với những lời khen, tiếng chê hay sự hiểu lầm trong quá trình giải quyết việc chung. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia quản trị công đề xuất cần sớm chuẩn hóa đội ngũ này theo ba trụ cột năng lực gồm quản trị cộng đồng, hành chính và chuyển đổi số, cùng đạo đức công vụ và uy tín xã hội; đồng thời chú trọng bồi dưỡng kỹ năng xử lý khủng hoảng cộng đồng và có lộ trình trẻ hóa, kế thừa hợp lý.

Đi đôi với yêu cầu cao về năng lực và trách nhiệm, là bài toán đãi ngộ để mô hình nhất thể hóa phát triển bền vững. Thực tế tại nhiều địa phương như Nghệ An cho thấy, dù khối lượng công việc tăng lên đáng kể sau sáp nhập, chế độ phụ cấp đối với bí thư chi bộ và cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư vẫn còn thấp, chủ yếu dừng ở mức hỗ trợ theo quy định khung của Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Để tiếp thêm động lực cho lực lượng là “cánh tay nối dài" của chính quyền ở cơ sở, nhiều chuyên gia kiến nghị cần điều chỉnh mức phụ cấp theo hệ số linh hoạt gắn với quy mô dân số và đặc thù từng địa bàn, đặc biệt là tận dụng chính nguồn ngân sách tiết kiệm được từ việc sáp nhập thôn và kiêm nhiệm chức danh để nâng thu nhập cho cán bộ.

Về lâu dài, bên cạnh việc khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các địa phương cần từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ khu dân cư, nhất là tại các đô thị lớn, đồng thời mở ra cơ chế tạo nguồn, chuyển ngạch vào hệ thống công chức cấp xã cho những bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn có năng lực nổi trội và uy tín cao. Khi người cán bộ cơ sở được trao niềm tin thông qua lựa chọn dân chủ của Nhân dân, được trang bị kỹ năng quản trị số và hưởng cơ chế đãi ngộ tương xứng với công sức bỏ ra, chủ trương nhất thể hóa chức danh sẽ thực sự trở thành điểm tựa vững chắc để hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.