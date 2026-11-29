Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Theo Cơ quan thống kê Census Bureau thuộc Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này tăng 10,7% trong tháng 10, tương đương 14,4 tỷ USD, lên 149,5 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 3/2025.

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ tăng. Mức thâm hụt tháng 10 cao hơn dự báo 133 tỷ USD của các nhà kinh tế trong khảo sát của hãng tin Reuters. Các số liệu trên chưa được điều chỉnh theo lạm phát.

Đồ họa: Bloomberg

Nguyên nhân chính là nhập khẩu hàng hóa tăng 6,1%, tương đương 21,1 tỷ USD, lên 365,3 tỷ USD. Đây là mức cao nhất kể từ khi Chính phủ Mỹ bắt đầu theo dõi chuỗi số liệu này vào năm 1992. Đà tăng chủ yếu đến từ hàng hóa vốn, với mức tăng 8,5% so với tháng trước và 80% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhập khẩu cũng tăng ở các nhóm hàng khác. Cụ thể, nhập khẩu vật tư công nghiệp, gồm dầu thô và vàng phi tiền tệ, tăng 6%. Nhập khẩu ô tô, động cơ và phụ tùng tăng 4,1%, hàng tiêu dùng tăng 2,6%, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống tăng 2,5%, còn nhóm hàng hóa khác tăng 4,5%.

Đà tăng nhập khẩu không chỉ đến từ hàng hóa vốn mà còn lan sang các nhóm hàng khác như vật tư công nghiệp, ô tô và hàng tiêu dùng, cho thấy nhu cầu nội địa tại Mỹ vẫn ở mức cao. Cụ thể, nhập khẩu vật tư công nghiệp, gồm dầu thô và vàng phi tiền tệ, tăng 6%. Nhập khẩu ô tô, động cơ và linh kiện tăng 4,1%, hàng tiêu dùng tăng 2,6%, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống tăng 2,5%, còn nhóm hàng hóa khác tăng 4,5%.

Trước đó, số liệu quý 3 cho thấy nhu cầu trong nước của Mỹ, gồm đầu tư của doanh nghiệp và tiêu dùng, đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 5 năm.

Nhập khẩu của Mỹ tiếp tục tăng bất chấp các đợt áp thuế quan mạnh tay của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông Trump cho rằng thuế quan là công cụ cần thiết để thu hẹp thâm hụt thương mại và khôi phục nền tảng công nghiệp của Mỹ.

Tuần này, chính quyền ông Trump đề xuất mức thuế quan tối đa mới từ 20% đến 40% đối với 14 đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Động thái này nhằm đối phó với tình trạng dư thừa công suất công nghiệp mà Nhà Trắng cho rằng các đối tác trên đang làm trầm trọng thêm.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Mỹ đang đẩy mạnh đầu tư vào AI, đưa lĩnh vực này trở thành một động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Tuy nhiên, do việc xây dựng hạ tầng AI phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu, một phần đáng kể chi tiêu dành cho các dự án này không chuyển thành giá trị gia tăng trong nước. Điều đó hạn chế mức đóng góp của làn sóng đầu tư AI vào tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ.

“Năm nay, nhập khẩu hàng hóa vốn tăng vọt là một trong những lý do khiến AI đóng góp vào GDP thấp hơn so với mức chi tiêu của các doanh nghiệp cho lĩnh vực này”, các nhà kinh tế của ngân hàng Goldman Sachs nhận định trong một báo cáo.

Ông Christopher Rupkey, nhà kinh tế trưởng của công ty FWDBONDS, cũng nhận định thâm hụt thương mại hàng hóa xấu đi trong tháng 10 sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong quý 4.

“Nhập khẩu hàng hóa vốn đang tăng vọt cho thấy không phải lúc nào AI cũng giúp kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn”, ông Rupkey nói thêm.

Về phía xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Mỹ trong tháng 10 tăng 3,2%, tương đương 6,7 tỷ USD, lên 215,8 tỷ USD. Xuất khẩu vật tư công nghiệp tăng 4,9% và hàng hóa vốn tăng 3,4%. Xuất khẩu ô tô, động cơ và linh kiện tăng mạnh 5,7%, còn hàng tiêu dùng tăng 4,2%. Ngược lại, xuất khẩu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đồ uống giảm mạnh 7,9%.

Ngày 25/11, Chính phủ Mỹ công bố số liệu cho thấy hoạt động thương mại đã kéo giảm 3,21 điểm phần trăm tăng trưởng GDP trong quý 3. Tuy nhiên, tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp vào thiết bị, chủ yếu phục vụ AI, đều tăng mạnh, đã giúp bù đắp lực cản từ xuất nhập khẩu và giúp GDP tăng thêm.

Trong quý 3, GDP của Mỹ tăng 4,3%, sau khi tăng 2,2% trong quý 2. Đây là số liệu đã quy đổi theo năm.

Trong 4 quý liên tiếp, thương mại đã không hỗ trợ tăng trưởng GDP của Mỹ, phản ánh nhu cầu mạnh trong nước. Hoạt động này được dự báo sẽ tiếp tục kéo giảm tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý 4, song việc doanh nghiệp bổ sung hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu có thể bù đắp một phần tác động này.

Chính phủ Mỹ sử dụng số liệu thương mại và hàng tồn kho để ước tính GDP quý. Trước khi có các số liệu mới, các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Bloomberg dự báo GDP Mỹ tăng 2,6% trong 3 tháng cuối năm nay, quy đổi theo năm.

Số liệu thương mại đầy đủ hơn theo tháng, bao gồm cán cân dịch vụ và số liệu thương mại hàng hóa đã điều chỉnh theo lạm phát, của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 8/12.