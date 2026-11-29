Phát biểu trong chương trình “Trò chuyện với Thủ tướng Anutin” (Talk with PM Anutin) được đăng tải ngày 28/11, nhà lãnh đạo Thái Lan cho biết Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun đã đề xuất ông viết thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc, từ ngày 18 đến 19/11.

“Tôi đã tự tay viết dòng chữ ‘Gửi Ngài Tổng thống’ trên một tờ giấy. Tôi đề nghị ông ấy xem xét miễn thuế cho các mặt hàng quan trọng như gạo thơm jasmine (gạo lài thơm) và ngô, sau đó trực tiếp trao bức thư cho ông ấy,” Nation Thailand dẫn lời Thủ tướng Anutin Charnvirakul.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Anutin cho biết ông đã gợi ý Tổng thống Trump chuyển bức thư cho Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Tối 17/11, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ký Tuyên bố chung, xác nhận hai nước cơ bản hoàn tất các cuộc đàm phán về Thỏa thuận Thương mại đối ứng.

Tổng thống Donald Trump cho biết Thái Lan sẽ xóa bỏ thuế quan đối với nhiều mặt hàng của Mỹ, đồng thời dỡ bỏ nhiều rào cản phi thuế quan đối với các sản phẩm của nước này như ô tô, thiết bị y tế, dược phẩm và gia cầm.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết các chuyên gia pháp lý vẫn đang soạn thảo toàn văn thỏa thuận, trong khi các quan chức thương mại Mỹ đã ghi nhận những nỗ lực của cả hai bên trong quá trình đàm phán.

Về việc Chính phủ Thái Lan chưa công khai nội dung chi tiết của thỏa thuận, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh rằng các điều khoản vẫn cần được cả hai bên nhất trí. “Vấn đề nằm ở chỗ mỗi bên sẵn sàng nhượng bộ đến đâu. Đội ngũ đàm phán của Thái Lan đã làm mọi điều có thể,” Thủ tướng Anutin khẳng định.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuyên bố chung. Ảnh: X/@thaigov1 (tài khoản X của Chính phủ Thái Lan)

Ngày 25/11, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đề xuất áp mức thuế quan lên tới 18% đối với các mặt hàng của Thái Lan theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 cho phép Mỹ điều tra các chính sách và hoạt động thương mại của nước ngoài mà Washington cho là không công bằng, gây bất lợi cho hoạt động thương mại của Mỹ. Dựa trên kết quả điều tra, Mỹ có thể áp dụng các biện pháp đáp trả, trong đó có việc tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ các nền kinh tế liên quan.

Theo Thủ tướng Anutin Charnvirakul, mức thuế quan 18% do phía Mỹ đề xuất thấp hơn dự kiến ban đầu của Thái Lan. Các nhà đàm phán nước này trước đó ước tính mức thuế sẽ dao động trong khoảng 19 - 20%.

Tuy nhiên, các mức thuế được USTR công bố lần này mới là đề xuất được đưa ra để lấy ý kiến công chúng, chưa được chính thức thông qua. USTR dự kiến tổ chức các phiên điều trần về những biện pháp thuế quan được đề xuất từ ngày 25/1/2027.

Tùng Dương