Sự kiện là dấu mốc quan trọng, phản ánh những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời là kết tinh từ những cố gắng của tập thể người lao động Thủy điện Trung Sơn trong công tác quản lý, vận hành và sản xuất điện với sự đồng hành quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị và Tổng công ty Phát điện 2.

Hình ảnh Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Thực tế nhìn lại kết quả sản xuất những năm gần đây, sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn lần lượt đạt 1.098 triệu kWh năm 2024 và 1.166 triệu kWh năm 2025. Năm 2026, Nhà máy đã hoàn thành kế hoạch sản lượng điện 938 triệu kWh ngay trong tháng 11. Theo dự kiến, sản lượng điện cả năm 2026 của Thủy điện Trung Sơn có thể đạt khoảng 1 tỷ kWh.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công ty cho biết luôn chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả, góp phần hoàn thành kế hoạch sản lượng điện được giao. Dấu mốc hoàn thành kế hoạch sản lượng điện năm 2026 của Thủy điện Trung Sơn không chỉ ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty, qua đó đồng thời tạo động lực để người lao động đơn vị tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành Nhà máy.

Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên tại phòng điều khiển trung tâm Nhà máy.

Với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tập thể Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả; đóng góp tích cực vào nhiệm vụ cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng hành cùng Tổng công ty Phát điện 2 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong sự nghiệp phát triển ngành Điện.