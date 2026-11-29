Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc phát triển công nghiệp hóa dược

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình thành các nhiệm vụ cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương; tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp thực hiện.

Đồng thời, xác định rõ nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ, sản phẩm đầu ra và nguồn lực thực hiện; nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc phát triển công nghiệp hóa dược; thúc đẩy nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ với các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển công nghiệp hóa dược, nâng cao năng lực tự chủ nguyên liệu làm thuốc và bảo đảm an ninh thuốc quốc gia.

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 1954/QĐ-TTg ngày 8/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch yêu cầu bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và phân công trách nhiệm tại Quyết định số 1954/QĐ-TTg; bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ.

Phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; mỗi nhiệm vụ phải xác định một đơn vị chủ trì và trách nhiệm cụ thể của các đơn vị phối hợp.

Bảo đảm tính khả thi, không trùng lặp, chồng chéo với các chương trình, đề án, nhiệm vụ đã được phê duyệt; gắn hoạt động nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ với nhu cầu thị trường, năng lực tiếp nhận của doanh nghiệp và khả năng thương mại hóa sản phẩm.

Việc triển khai nhiệm vụ, bố trí kinh phí và huy động nguồn lực phải tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và quyết định của cấp có thẩm quyền; không làm phát sinh cơ chế ưu đãi, hỗ trợ hoặc cam kết ngân sách ngoài quy định.

8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, kế hoạch nêu rõ: Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hóa dược. Theo đó, rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về hóa chất, công nghiệp, đầu tư, khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh nguyên liệu hóa dược; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo thẩm quyền.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất trong nước đối với nguyên liệu khởi đầu, hóa chất trung gian, hoạt chất, tá dược, nguyên liệu làm thuốc thiết yếu và nguyên liệu làm thuốc có tính chiến lược; thu hút nhà đầu tư có năng lực công nghệ, tài chính và thị trường.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng, rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm, nguyên liệu, công nghệ và lĩnh vực hóa dược ưu tiên đầu tư phát triển.

Rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa dược theo phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; phối hợp hoàn thiện cơ chế quản lý hóa chất phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất thử và sản xuất công nghiệp các sản phẩm hóa dược, bảo đảm an toàn hóa chất và môi trường.

Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế phát triển thị trường, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm hóa dược trong nước; hoạt động đặt hàng, mua sắm, sử dụng và ưu tiên lựa chọn sản phẩm phải phù hợp với quy định của pháp luật về dược, đấu thầu và các quy định liên quan.

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoàn thiện công nghệ hóa dược. Cụ thể, chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thương mại hóa sản phẩm hóa dược, tập trung vào các nội dung sau: Xây dựng danh mục sản phẩm hóa dược ưu tiên; tập trung vào nguyên liệu khởi đầu, hóa chất trung gian, hoạt chất, tá dược và các nguyên liệu làm thuốc có nhu cầu lớn, mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu cao, có ý nghĩa đối với an ninh thuốc và có tiềm năng thương mại hóa.

Xây dựng Chương trình nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thương mại hóa sản phẩm hóa dược theo quy định tại Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế đánh giá, lựa chọn và chuyển tiếp kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sang giai đoạn hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm, mở rộng quy mô và thương mại hóa; bảo đảm có sự tham gia của doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và khu, cụm công nghiệp hóa dược. Theo đó, khảo sát, đánh giá nhu cầu, năng lực và điều kiện phát triển các trung tâm nghiên cứu và triển khai hóa dược khu vực phía Bắc và phía Nam; đề xuất mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án đầu tư, vận hành và huy động nguồn lực.

Phối hợp triển khai xây dựng ít nhất 2 trung tâm nghiên cứu và triển khai hóa dược đạt trình độ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có năng lực nghiên cứu, phát triển quy trình, phân tích, thử nghiệm, thử nghiệm ở quy mô pilot, mở rộng quy mô, chuyển giao và hỗ trợ thương mại hóa công nghệ, sản phẩm hóa dược.

Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát, đề xuất phát triển khu, cụm công nghiệp hóa dược hoặc lồng ghép chức năng sản xuất hóa dược tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao hiện có, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, xử lý chất thải, logistics, an toàn hóa chất, bảo vệ môi trường và các dịch vụ kỹ thuật dùng chung; đồng thời tăng cường liên kết giữa cơ sở nghiên cứu, cơ sở pilot, doanh nghiệp sản xuất và khu, cụm công nghiệp hóa dược.

Thúc đẩy tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất công nghiệp hóa dược. Theo đó, khảo sát, đánh giá nhu cầu và năng lực tiếp nhận công nghệ của doanh nghiệp; xác định danh mục công nghệ cần tiếp nhận, chuyển giao, làm chủ, ưu tiên công nghệ sản xuất hoạt chất, tá dược, nguyên liệu khởi đầu và hóa chất trung gian. Xây dựng danh mục, lựa chọn và hỗ trợ các dự án tiếp nhận, chuyển giao công nghệ gắn với năng lực doanh nghiệp, phương án đầu tư, khả năng làm chủ công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ, sán xuất thử nghiệm, mở rộng quy mô và đưa sản phầm vào sản xuất công nghiệp; khuyến khích các dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, có cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển nhà cung cấp trong nước.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chất lượng, thực hành tốt sản xuất, an toàn hóa chất và bảo vệ môi trường; thực hiện các mục tiêu về chất lượng, thực hành sản xuất tốt và ứng dụng giải pháp số theo Quyết định số 1954/QĐ-TTg.

Phối hợp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành hóa dược. Cụ thể, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai Chương trình phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành hóa dược trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu phát triển chuỗi giá trị công nghiệp hóa dược. Khảo sát, xác định nhu cầu nhân lực, cơ cấu ngành nghề, trình độ và kỹ năng; ưu tiên đào tạo chuyên sâu về hóa học tổng hợp, hóa học quy trình, công nghệ sinh hoc, peptit, phân tích, GMP, QA/QC, thẩm định, chuyển giao công nghệ, sản xuất thông minh, chuyển đổi số và an toàn hóa chất.

Đồng thời, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và viện nghiên cứu; khuyển khích đào tạo thực hành tại phòng thí nghiệm, cơ sở pilot và cơ sở sản xuất; phát triển đào tạo lại, đào tạo nâng cao và đào tạo theo vị trí việc làm cụ thể. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư và nhà quản lý có trình độ cao trong nước và quốc tế tham gia nghiên cứu, phát triền, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực hóa dược.

Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và mở rộng xuất khẩu. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương trong nước và nước ngoài đối với các sản phẩm hóa dược thuộc danh mục ưu tiên; kết nối doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu làm thuốc với doanh nghiệp sản xuất thuốc, tổ chức phân phối và khách hàng.

Xây dựng, triển khai Chương trình phát triển thương hiệu ngành hóa dược Việt Nam; lựa chọn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và quảng bá ít nhất 5 sản phẩm hóa dược tiêu biểu đến năm 2030 theo mục tiêu của Chương trình.

Theo dõi, cập nhật thông tin, phân tích và dự báo thị trường; cung cấp thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, quy định kỹ thuật, quy tắc xuất xứ, hàng rào thương mại và các điều kiện tiếp cận thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do để mở rộng xuất khẩu.

Phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đầy sử dụng nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá thành, khả năng cung ứng và an ninh nguồn cung; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm hóa dược có giá trị gia tăng cao đạt từ 10%/năm trở lên.

Huy động nguồn lực, hợp tác quốc tế và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng. Theo đó, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy dộng, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính, tín dụng, đầu tư và hình thức hỗ trợ phù hợp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm hóa dược. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng hạ tầng nghiên cứu và thu hút đầu tư có chọn lọc; ưu tiên đối tác có năng lực công nghệ, tài chính và thị trường. Đồng thời, thu thập, cập nhật thông tin về doanh nghiệp, năng lực sản xuất, sản phầm, nhu cầu nguyên liệu, mức độ phụ thuộc nhập khẩu, nguồn cung và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng; nghiên cứu, đề xuất danh mục nguyên liệu, hoạt chất và hóa chất chiến lược cần theo dõi nguồn cung; đồng thời đề xuất giải pháp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và phương án dự trữ phù hợp.

Cuối cùng, theo dõi, đánh giá và chuyển tiếp nhiệm vụ của Chương trình. Xây dựng, vận hành cơ chế theo dõi, đánh giá Chương trình trên cơ sở bộ chỉ tiêu, chỉ số đánh giá; xây dựng, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát và điều hành. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ; đánh giá kết quả thực chất, bao gồm công nghệ được làm chủ, sản phẩm được thương mại hóa, năng lực sản xuất, mức độ thay thế nhập khẩu, huy động vốn đầu tư, phát triển thị trường và đào tạo nhân lực. Rà soát toàn bộ nhiệm vụ, dự án, đề án, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt hoặc đang triển khai theo Quyết định số 270/QĐ-TTg; phân loại nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện, điều chỉnh, bổ sung, tích hợp hoặc để xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định, bảo đảm tính liên tục và không làm gián đoạn việc triển khai các nhiệm vụ.

Quyết định số 3135/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày ký. Xem chi tiết tại đây.