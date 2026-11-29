Lễ khai mạc Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối đặc sản ba miền - Lan toả giá trị hàng Việt - Thúc đẩy thương mại số” đã được Sở Công Thương Hà Nội tổ chức vào tối 28/11 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương dự lễ khai mạc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Các đồng chí lãnh đạo của Thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo các sở, ngành nhấn nút khai mạc Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết: Hội chợ có quy mô khoảng 4.000 - 4.500m², quy tụ các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, nông sản, thuỷ sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tăng cường liên kết vùng, kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt và kích cầu mua sắm dịp cuối năm.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải phát biểu khai mạc Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026.

Điểm nhấn của tỉnh Cà Mau tại kỳ hội chợ lần này là không gian sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026”. Tại đây, 16 chủ thể, doanh nghiệp của tỉnh mang đến Thủ đô khoảng 60 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Nổi bật nhất là các mặt hàng tươi sống và chế biến sâu từ tôm, cua cùng nhiều đặc sản mang đậm hương vị vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Không gian trưng bày các đặc sản, sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau.

Các đồng chí lãnh đạo của Thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau nghe chủ thể OCOP giới thiệu đặc sản Cà Mau.

Các đồng chí lãnh đạo của Thành phố Hà Nội và tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo sở, ngành hai địa phương chụp ảnh lưu niêm tại không gian trưng bày đặc sản, sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau.

Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội để các hợp tác xã, doanh nghiệp Cà Mau tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, mà còn là cầu nối giao lưu văn hoá, quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau đến du khách trong nước và quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Đặng Văn Dũng tham quan khu vực trưng bày đặc sản các vùng miền.

Trong định hướng hợp tác, Hà Nội và Cà Mau đang chú trọng đẩy mạnh kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm hai chiều, phát triển thương mại điện tử và hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực du lịch, hai địa phương hướng tới việc liên kết xây dựng các tour, tuyến đặc trưng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương./.