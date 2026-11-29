Đặc sản Cà Mau chinh phục người tiêu dùng Thủ đô
Với 16 chủ thể, doanh nghiệp mang theo khoảng 60 sản phẩm OCOP và đặc sản chủ lực, tỉnh Cà Mau đã tạo dấu ấn nổi bật thông qua không gian “Xin chào Cà Mau 2026” trong khuôn khổ Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 27/11 đến 1/12.
Lễ khai mạc Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026 với chủ đề “Kết nối đặc sản ba miền - Lan toả giá trị hàng Việt - Thúc đẩy thương mại số” đã được Sở Công Thương Hà Nội tổ chức vào tối 28/11 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (phường Thanh Xuân, Hà Nội).
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương dự lễ khai mạc.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết: Hội chợ có quy mô khoảng 4.000 - 4.500m², quy tụ các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, nông sản, thuỷ sản, thực phẩm chế biến và sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tăng cường liên kết vùng, kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng Việt và kích cầu mua sắm dịp cuối năm.
Điểm nhấn của tỉnh Cà Mau tại kỳ hội chợ lần này là không gian sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026”. Tại đây, 16 chủ thể, doanh nghiệp của tỉnh mang đến Thủ đô khoảng 60 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
Nổi bật nhất là các mặt hàng tươi sống và chế biến sâu từ tôm, cua cùng nhiều đặc sản mang đậm hương vị vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.
Sự kiện không chỉ mở ra cơ hội để các hợp tác xã, doanh nghiệp Cà Mau tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, mà còn là cầu nối giao lưu văn hoá, quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau đến du khách trong nước và quốc tế.
Trong định hướng hợp tác, Hà Nội và Cà Mau đang chú trọng đẩy mạnh kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm hai chiều, phát triển thương mại điện tử và hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp.
Ở lĩnh vực du lịch, hai địa phương hướng tới việc liên kết xây dựng các tour, tuyến đặc trưng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/dac-san-ca-mau-chinh-phuc-nguoi-tieu-dung-thu-do-a134789.html