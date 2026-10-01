Kết quả phép thử của Thành Lộc

Tối 30/9, Kịch đoàn Thành Lộc chính thức mở cửa đón khách. Ngay từ chiều, các nghệ sĩ của sân khấu gồm Thành Lộc, Kim Xuân, Lương Thế Thành, Vân Trang cùng dàn diễn viên phụ, ê-kíp đã có mặt từ sớm, hoàn tất các khâu trang điểm, đạo cụ, phục trang để cho vở diễn mở màn quan trọng. Trong cánh gà, các nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc hồi hộp, háo hức trước giây phút hạnh ngộ khán giả. "Chúng tôi chờ đón phản ứng của khán giả trong những suất diễn đầu tiên. Mong ước hiện tại của tôi là Kịch đoàn Thành Lộc sống lâu được trong lòng của công chúng. Sau Giáng Hương: Sân khấu về khuya, những vở kịch tiếp theo vẫn được khán giả yêu mến, đón nhận", nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ.

Trước giờ sân khấu sáng đèn, trời đổ mưa lớn. Dù vậy, hàng trăm khán giả cũng có mặt đúng giờ để kịp theo dõi suất diễn đầu tiên của vở Giáng Hương. Vở diễn được phát triển từ nguyên tác thoại kịch Sau bóng hậu trường của NSND Nguyễn Thành Châu, tức soạn giả Năm Châu. Theo Thành Lộc, việc sân khấu của anh chọn vở Giáng Hương để mở màn như một lời tưởng niệm và tri ân gửi đến những thế hệ nghệ sĩ, soạn giả và những người đã dành trọn đời mình cho nghệ thuật.

Khoảng 19h5, sân khấu Giáng Hương chính thức sáng đèn với sự xuất hiện của các diễn viên. Thành Lộc gửi lời cảm ơn, tri ân tới khán giả. Kịch đoàn Thành Lộc chọn nhà hát Bến Thành (TP.HCM) là địa điểm biểu diễn. Trong suất diễn đầu tiên, 370 khán giả lấp đầy các hàng ghế. Họ chăm chú theo dõi, khóc, cười theo câu chuyện, diễn xuất của dàn diễn viên.

Vở diễn xoay quanh câu chuyện của Giáng Hương (Lê Phương) và Lĩnh Nam (Lương Thế Thành). Họ trải qua 20 năm đồng hành, gầy dựng và phát triển gánh hát. Giáng Hương là cô đào hát trứ danh. Trong khi Lĩnh Nam là đạo diễn giỏi giang, nhạy bén. Song thời thế thay đổi, thị hiếu khán giả cũng không còn như xưa. Gánh hát ngày càng lâm vào tình trạng khó khăn. Trong bối cảnh đó, Lĩnh Nam muốn tạo ra vở Nữ hoàng hộp đêm nhằm kéo khán giả tới rạp. Giáng Hương lại mong muốn dựng vở Huyền Trân, với khao khát gìn giữ giá trị truyền thống cùng bản sắc của gánh hát. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nảy sinh từ đó.

Khoảng một tiếng đầu, vở kịch chủ yếu tập trung vào giới thiệu các nhân vật cùng câu chuyện liên quan đến vợ chồng Giáng Hương - Lĩnh Nam. Sân khấu được đầu tư mạnh về âm thanh, ánh sáng và âm nhạc. Việc Lương Thế Thành thay thế Thành Lộc để đảm nhận vai diễn Lĩnh Nam tạo ra màu sắc mới cho nhân vật. Vẻ ngoài, tạo hình của nam diễn viên phù hợp với ông chủ gánh hát điển trai, đa tình. Dù vậy, diễn xuất của anh trong nhiều tình huống chưa gây ấn tượng.

Lần đầu đảm nhận vai Giáng Hương, Lê Phương thuyết phục bởi lối diễn đa sắc. Nữ diễn viên chứng minh thực lực diễn xuất, từ cảnh đối đầu với "tiểu tam" Mỹ Tiên (Vân Trang) đến khi đau đớn phát hiện chồng ngoại tình, không thể níu kéo anh trở về với gia đình.

Giáng Hương là vở diễn kinh điển, do Thành Lộc đạo diễn. Trước đây, tác phẩm từng được nam nghệ sĩ chọn làm vở mở màn khi ra mắt sân khấu kịch Thiên Đăng. Khi đó, vai Lĩnh Nam do Thành Lộc đảm nhận còn Giáng Hương được thủ vai bởi Lê Khánh. Giáng Hương trở thành vở ăn khách của Thiên Đăng trong nhiều năm.

Ngoài Lương Thế Thành và Lê Phương, Vân Trang cũng là mảnh ghép quan trọng của vở Giáng Hương. Trong vở kịch, cô đảm nhận vai Mỹ Tiên, là chủ đầu tư của gánh hát. Trong quá trình hợp tác chung, Lĩnh Nam nảy sinh tình cảm với Mỹ Tiên. Từ đó, mối quan hệ của vợ chồng Giáng Hương đi vào bờ vực tan vỡ.

Việc Thành Lộc lùi lại phía sau, nhường "spotlight" cho Lương Thế Thành được cho là phép thử cho vở diễn Giáng Hương. Theo nghệ sĩ, sự xuất hiện của dàn diễn viên trẻ, thay thế cho anh cùng các nghệ sĩ gạo cội, xuất phát từ mong muốn đổi mới, sáng tạo và thu hút khán giả.

Lê Phương là điểm sáng của Giáng Hương. Diễn xuất của cô níu kéo khán giả trong vở kịch kéo dài khoảng 3 tiếng. Thành Lộc chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong một vài phân cảnh. Anh đảm nhận vai Quốc Sơn - bạn của vợ chồng Lĩnh Nam - Giáng Hương.