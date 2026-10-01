Lê Phương và Lương Thế Thành nhận tin vui sau đêm diễn

Tối 30/9, Lê Phương và Lương Thế Thành cùng xuất hiện trong Giáng Hương: Sân khấu về khuya, vở diễn mở màn của Kịch đoàn Thành Lộc tại Nhà hát Bến Thành. Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương, một đào hát nổi tiếng, còn Lương Thế Thành vào vai Lĩnh Nam, người chồng đồng thời là nhà biên kịch, đạo diễn sân khấu.

Với Lê Phương và Lương Thế Thành, lần trở lại sân khấu này không đơn thuần là một dự án mới. Đây còn là dịp để hai nghệ sĩ tiếp tục đồng hành sau nhiều năm hoạt động trong nghề, cùng thử sức với những nhân vật có chiều sâu và đặt trong một câu chuyện xoay quanh chính thế giới sân khấu.

Lê Phương và Lương Thế Thành xuất hiện trong Giáng Hương: Sân khấu về khuya tối 30/9.

Đáng chú ý, Giáng Hương: Sân khấu về khuya nhận được sự quan tâm ngay từ những suất diễn đầu tiên. Dù TP.HCM có mưa trong tối 30/9, khán giả vẫn đến Nhà hát Bến Thành để theo dõi suất công diễn mở màn. Theo thông tin từ Kịch đoàn Thành Lộc, các suất diễn tiếp theo vào ngày 1, 2, 3 và 4/10 đều đã hết vé trước thời điểm vở chính thức ra mắt.

Sự đón nhận này mang đến thêm động lực cho Lê Phương và Lương Thế Thành khi cùng trở lại sân khấu. Với một tác phẩm mới, việc các suất diễn tiếp theo đã kín chỗ trước ngày công diễn là tín hiệu đáng chú ý, đặc biệt trong những ngày đầu vở sáng đèn.

Giáng Hương: Sân khấu về khuya do NSƯT Thành Lộc đạo diễn, phát triển từ nguyên tác Sau bóng hậu trường của cố soạn giả Nguyễn Thành Châu, tức NSND Năm Châu. Tác phẩm khai thác đời sống của những người làm nghệ thuật phía sau ánh đèn sân khấu, nơi những lựa chọn về nghề nghiệp có thể tác động trực tiếp đến các mối quan hệ cá nhân.

Lê Phương và Lương Thế Thành.

Trong vở, Giáng Hương và Lĩnh Nam là vợ chồng đã có 20 năm chung sống. Cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực sân khấu nhưng có quan điểm khác nhau về cách giữ nghề và tiếp cận khán giả. Khi thị hiếu công chúng thay đổi, Lĩnh Nam muốn tìm hướng đi mới, trong khi Giáng Hương vẫn muốn bảo vệ những giá trị nghệ thuật mà cô theo đuổi.

Từ những bất đồng trong nghề nghiệp, câu chuyện dần mở rộng sang đời sống hôn nhân. Những lựa chọn phía sau cánh gà trở thành nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai nhân vật đứng trước thử thách. Chính sự giao thoa giữa chuyện nghề và chuyện đời tạo nên điểm nhấn cho vai diễn của Lê Phương và Lương Thế Thành.

Với Lê Phương và Lương Thế Thành, lần tái hợp này không chỉ nối dài mối duyên nghề mà còn mang đến cơ hội cùng đứng trên sân khấu, trực tiếp cảm nhận phản ứng của người xem sau mỗi suất diễn.

Với sự đón nhận từ khán giả trong những suất diễn đầu tiên, Giáng Hương: Sân khấu về khuya tiếp tục là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình gắn bó với sân khấu của Lê Phương và Lương Thế Thành sau nhiều năm làm nghề.