Sau Hà Nội, Mỹ Tâm mang 'See The Light' đến TP.HCM

Sau những ngày liên tục tạo dấu hỏi với loạt động thái trên trang cá nhân, Mỹ Tâm chính thức xác nhận live-concert "See The Light - Day 2" sẽ diễn ra vào tối 21-11-2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt sau những dấu ấn mà "See The Light" tạo được tại Hà Nội.

Trước khi công bố cụ thể thời gian và địa điểm, giọng ca "họa mi tóc nâu" từng bất ngờ nhắc đến “Day 2” trên trang cá nhân. Chỉ một động thái ngắn cũng đủ khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao, kéo theo nhiều dự đoán về việc "See The Light" sẽ tiếp tục hành trình tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả từng có mặt tại "See The Light" diễn ra ở SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội cho biết muốn tiếp tục đồng hành với cô trong đêm diễn thứ 2, trong khi những người bỏ lỡ đêm diễn trước cũng bắt đầu chờ đợi cơ hội gặp Mỹ Tâm trên sân khấu TP.HCM.

Với "See The Light - Day 2", Mỹ Tâm và êkíp cho biết sẽ lựa chọn Khu đô thị Vạn Phúc làm điểm đến tiếp theo. Theo thông tin từ chương trình, đêm diễn không được xây dựng đơn thuần như một phiên bản lặp lại của live-concert tại Hà Nội mà sẽ có những điều chỉnh phù hợp với không gian tổ chức mới.

Theo đó, các yếu tố từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng, bản phối đến nội dung trình diễn đang được êkíp tính toán cho đêm diễn tại TP.HCM. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc trong hành trình âm nhạc của Mỹ Tâm, chương trình cũng dự kiến có thêm những tiết mục và điểm nhấn mới. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến các live-concert của Mỹ Tâm thường tạo được sự tò mò với khán giả. Không chỉ chờ đợi những ca khúc đã quen thuộc, người xem còn kỳ vọng vào cách làm mới trong bản phối, dàn dựng và những khoảnh khắc chỉ có thể xuất hiện trong một đêm diễn trực tiếp. Chính Mỹ Tâm cũng gửi tới khán giả thông điệp về một đêm diễn “bùng nổ tuyệt đối” tại Sài Gòn.

Một trong những điều được người hâm mộ quan tâm nhất sau khi Day 2 được xác nhận là chương trình tại TP.HCM sẽ có gì khác so với đêm diễn trước. Theo êkíp, live-concert lần này vẫn giữ tinh thần và mạch câu chuyện của "See The Light" nhưng đồng thời có những điều chỉnh, bổ sung để tạo trải nghiệm mới.

Cụ thể, những thay đổi được tính toán từ âm nhạc, dàn dựng, sân khấu, ánh sáng đến nội dung trình diễn, trên cơ sở đặc điểm của địa điểm tổ chức tại TP.HCM. Vì vậy, khán giả từng tham dự đêm diễn trước vẫn có thể chờ đợi những điểm mới, trong khi những người lần đầu đến với "See The Light" sẽ có cơ hội trải nghiệm trọn vẹn tinh thần của chương trình. Hiện Mỹ Tâm và êkíp vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các khâu chuẩn bị. Thông tin về thời gian mở bán vé, sơ đồ chỗ ngồi, các hạng vé và quyền lợi dành cho khán giả sẽ được cập nhật trên các kênh thông tin chính thức của Mỹ Tâm và Ban tổ chức.