Người có uy tín xã Bằng Mạc (ngoài cùng bên phải) trao đổi với cán bộ thôn về tình hình địa bàn, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách tại cơ sở

Là người có uy tín ở thôn, anh Dương Trùng Chòi, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ngàn Pặc, xã Công Sơn luôn gần gũi, lắng nghe và đồng hành cùng người dân trong các công việc chung. Thôn có 66 hộ, gần 300 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao và thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để xây dựng cộng đồng đoàn kết, anh Chòi cùng các tổ chức đoàn thể trong thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Năm 2023, khi triển khai tuyến đường trục xã từ Trạm Y tế xã vào thôn Pắc Đây dài 2,5 km, anh Chòi đã đến từng hộ vận động người dân hiến đất làm đường. Vừa qua, anh Chòi tiếp tục vận động bà con đóng góp kinh phí, công sức sửa chữa nhà văn hóa thôn, nhận được sự hưởng ứng của 100% hộ dân. Anh Chòi chia sẻ: Muốn bà con đoàn kết, đồng lòng thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu, thường xuyên gần gũi, lắng nghe, giải thích để bà con hiểu và tin tưởng. Khi đã đồng thuận, mọi người sẽ tự giác góp công, góp sức xây dựng thôn bản.

Không chỉ riêng anh Chòi, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã trở thành những hạt nhân tập hợp, kết nối cộng đồng. Ông Lâm Văn Viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Toàn tỉnh hiện có trên 1.600 người có uy tín. Đội ngũ này là một trong những lực lượng giữ vai trò quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, họ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Đặc biệt, thông qua việc hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở, vận động các gia đình giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa... người có uy tín đã góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân tộc.

Vai trò tập hợp, kết nối cộng đồng trước hết được thể hiện trong vận động Nhân dân chung sức phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Người có uy tín đã tích cực vận động các gia đình hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong xây dựng các công trình chung như: đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, họ vận động người dân hiến đất, đóng góp công sức, kinh phí. Qua đó, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, tạo sự đồng lòng trong thực hiện các nhiệm vụ chung của địa phương.

Cùng đó, người có uy tín còn tích cực tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở. Với sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và được người dân tin tưởng, họ kiên trì phân tích, giải thích, vận động các bên chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, giải quyết các vụ việc trên tinh thần tình làng nghĩa xóm. Từ đầu năm đến nay, người có uy tín đã góp sức cùng các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh hòa giải trên 1.400 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 81%.

Trong đời sống văn hóa, người có uy tín còn là cầu nối gắn kết các thế hệ và cộng đồng các dân tộc thông qua việc gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. Họ vận động các gia đình duy trì nói tiếng dân tộc, mặc trang phục dân tộc, giữ gìn phong tục, tập quán đặc sắc; khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, kế thừa bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang, xây dựng nếp sống văn minh.

Ông Hoàng Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Mạc cho biết: Hiện nay, xã có 12 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, họ còn góp phần quan trọng trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống. Một số người am hiểu, có khả năng thực hành hát then, hát lượn đã tích cực truyền dạy, khuyến khích thế hệ trẻ tìm hiểu, duy trì các làn điệu dân ca của dân tộc. Qua đó, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ và vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Từ những việc làm gần gũi, thiết thực ở mỗi thôn, bản, khu dân cư, người có uy tín đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền, tăng cường sự đồng thuận giữa các dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.