Theo tin KCNA, tháp tùng ông Kim trong chuyến thị sát trên có một số quan chức cấp cao Triều Tiên. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế và văn hóa của việc khai thác các nguồn tài nguyên du lịch, đặc biệt là khu vực núi Paektu.

Ngày 17/11, Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên – đã công bố những hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp thị sát công trường xây dựng khu du lịch thành phố Samjiyon trong hai ngày 15 và 16/11

Theo KCNA, Triều Tiên đang triển khai kế hoạch phát triển Samjiyon thành khu du lịch miền núi hoạt động quanh năm. Các dự án trọng điểm gồm xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết tại núi Phothae, mở rộng các tuyến leo núi Paektu, cải tạo sân bay Samjiyon và phát triển tuyến đường sắt phục vụ du lịch.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ các dự án, ông Kim yêu cầu ưu tiên nâng cấp và mở rộng sân bay Samjiyon, trong đó đường băng cần đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Ông cũng chỉ đạo xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch, bao gồm giao thông hàng không, đường sắt, thông tin liên lạc, y tế, thể thao và cơ sở lưu trú.

Trong chuyến thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đang xây dựng trên núi Phothae, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hài lòng với tiến độ triển khai, song cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Ông nhấn mạnh việc khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế tự chủ tại địa phương là yêu cầu quan trọng trong chính sách phát triển các tỉnh của Đảng Lao động Triều Tiên.

Thông tin về chuyến thị sát được công bố trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị thăm Trung Quốc để tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến trong hai ngày 18-19/11. Trước chuyến đi, ông Trump cho biết có khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Trung Quốc trong tuần này. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức về cuộc gặp nêu trên.