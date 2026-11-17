Hôm nay, 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến, đồng thời tiến hành các hoạt động song phương từ ngày 17-20/11, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Trước chuyến công tác, China Daily đã đăng bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề “One Ocean, One Future” (Chung một đại dương, chung một tương lai). Bài viết truyền tải thông điệp về trách nhiệm chung của các nền kinh tế trong gìn giữ hòa bình, thúc đẩy kết nối và xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát triển thịnh vượng.

China Daily đăng tải bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Thái Bình Dương không chỉ kết nối các nền kinh tế và nền văn hóa đa dạng mà còn là không gian chung để các quốc gia cùng hợp tác, phát triển. Trong bối cảnh khu vực đối mặt với những thách thức từ bất ổn kinh tế, rào cản thương mại, nguy cơ phân mảnh và khoảng cách phát triển, các nền kinh tế cần tăng cường đối thoại, củng cố kết nối và xây dựng những chuỗi cung ứng ổn định, có khả năng chống chịu tốt hơn.

Theo nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, sức sống của APEC nằm ở phương thức hợp tác dựa trên tôn trọng sự đa dạng, đối thoại bình đẳng, xây dựng đồng thuận và hành động tự nguyện. Tăng trưởng kinh tế cần gắn với cải thiện đời sống người dân, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Đây cũng là tinh thần của Tầm nhìn Putrajaya 2040, hướng tới một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cởi mở, năng động, tự cường và hòa bình. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, APEC cần tiếp tục thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, tăng cường hội nhập kinh tế, kết nối và hợp tác giữa các thành viên.

Việt Nam chủ động đóng góp vào hợp tác khu vực

Đề cập chương trình nghị sự APEC 2026 với chủ đề “Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ba ưu tiên của nước chủ nhà gồm mở cửa, đổi mới và hợp tác. Đây là những nội dung thiết thực, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đang định hình những động lực tăng trưởng mới.

Việc tổ chức hội nghị tại Thâm Quyến cũng gợi mở những bài học về cải cách, mở cửa và đổi mới sáng tạo. Từ một địa phương có xuất phát điểm nông nghiệp, Thâm Quyến đã vươn lên thành trung tâm công nghệ hàng đầu Trung Quốc, cho thấy vai trò của chính sách phát triển và hội nhập trong thúc đẩy tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17 đến 20/11/2026. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Nhìn lại quá trình tham gia APEC từ năm 1998, Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào tiến trình hợp tác của diễn đàn, trong đó có việc thúc đẩy các sáng kiến về tự do hóa thương mại, đầu tư, kết nối và xây dựng tầm nhìn dài hạn. Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên để bảo đảm thành công của APEC 2026, đồng thời tiếp nối những kết quả hợp tác, tạo động lực mới cho diễn đàn trong năm tiếp theo.

Truyền thông Trung Quốc quan tâm chuyến công tác

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận được sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc. Cùng với bài viết của nhà lãnh đạo Việt Nam, ngày 17/11, Tân Hoa xã (Xinhua) và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CGTN đăng tải tin về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Thâm Quyến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33. CGTN đồng thời phát video trực tiếp về sự kiện này.

CGTN cập nhật thông tin về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thâm Quyến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33

Tân Hoa xã cập nhật thông tin về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thâm Quyến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33

Các kênh truyền thông Trung Quốc cũng đang tập trung đưa tin về chương trình nghị sự, sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế và những hoạt động bên lề APEC. Sự hiện diện của nhà lãnh đạo cao nhất Việt Nam tại APEC 2026 không chỉ thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với cơ chế hợp tác đa phương hàng đầu khu vực, mà còn khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm trong đóng góp vào các vấn đề chung.

Trong khi đó, sự quan tâm của truyền thông nước chủ nhà góp phần tạo thêm không gian lan tỏa thông điệp của Việt Nam về hợp tác và phát triển khu vực. Với vai trò chủ nhà APEC 2027 đang đến gần, những thông điệp và hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Thâm Quyến được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên và tạo nền tảng thuận lợi cho Việt Nam tiếp tục thúc đẩy một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.