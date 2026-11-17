Cụm thi đua số 8 gồm Hội Phụ nữ Công an 5 tỉnh: Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tây Ninh.

Chuỗi hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về cộng đồng của nữ chiến sĩ Công an nhân dân.

Hội viên phụ nữ Cụm thi đua số 8 sinh hoạt chính trị về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mở đầu chương trình, đoàn công tác tổ chức dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới; tổ chức về nguồn, sinh hoạt chính trị tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đồng Nọc Nạng, phường Giá Rai.

Các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, hội viên.

Đoàn công tác tổ chức dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, tỉnh Cà Mau

Dịp này, các đơn vị trao 20 phần quà gồm tiền mặt, bánh kẹo, tập viết và gấu bông cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Giá Rai, với tổng kinh phí 10 triệu đồng do cán bộ, hội viên phụ nữ Công an các tỉnh đóng góp.

Các đơn vị đã trao tặng quà gồm tiền mặt, bánh kẹo, tập viết, gấu bông cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Giá Rai

Tại xã Vĩnh Hậu, Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 8 triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”, kết hợp tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Báo cáo viên của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau chia sẻ các quy định pháp luật liên quan đến phòng chống khai thác IUU

Báo cáo viên Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau đã phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống khai thác IUU, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của phụ nữ trong tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng chấp hành quy định khi tham gia khai thác thủy sản.

Hội viên phụ nữ trong Cụm thi đua phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU đến chị em phụ nữ vùng biển

Đối với địa phương có thế mạnh kinh tế biển như Cà Mau, phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong vận động gia đình, người thân tuân thủ pháp luật, góp phần cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn vi phạm khai thác IUU.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, Hội Phụ nữ Công an 5 tỉnh trao 40 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Hậu, với tổng kinh phí 20 triệu đồng do cán bộ, hội viên và Công ty MobiFone Cà Mau đóng góp.

Dịp này, 40 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hậu đã được các đơn vị đóng góp hỗ trợ

Chuỗi hoạt động góp phần tăng cường gắn kết giữa Hội Phụ nữ Công an các tỉnh, đồng thời cụ thể hóa phong trào phụ nữ bằng những việc làm thiết thực.

Qua đó, lan tỏa hình ảnh nữ chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm, gần dân và vì Nhân dân phục vụ.