Công tác khám tuyển nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng công dân đủ điều kiện sức khỏe, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở Điểm khám số 3 (tổ chức tại Ban Chỉ huy quân sự phường Lục Nam).

Để bảo đảm công tác khám tuyển chặt chẽ, đúng quy định, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan thành lập, tổ chức hoạt động các Hội đồng khám sức khỏe khu vực; bố trí lực lượng quân sự, y tế và phương tiện, trang thiết bị cần thiết tại 17 điểm khám. Các địa phương chủ động phối hợp rà soát, lập danh sách, thông báo thời gian, địa điểm khám đến từng công dân; đồng thời chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Nội dung khám tuyển được triển khai theo quy trình gồm khám thể lực, khám lâm sàng các chuyên khoa và khám cận lâm sàng. Các công dân được kiểm tra về mắt, tai, mũi, họng, răng, hàm, mặt, nội khoa, ngoại khoa, thần kinh, tâm thần, da liễu; thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm, điện tim, chụp X-quang tim phổi và sàng lọc HIV, ma túy theo quy định.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường tăng cường phối hợp, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả khám hằng ngày; quản lý chặt chẽ hồ sơ sức khỏe, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Qua đó, bảo đảm tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất, trình độ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.