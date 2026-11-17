Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn. (Ảnh: PT)

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), ngày 16/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn.

Bản Piêng Hòm nằm cách trung tâm xã Nặm Cắn gần 40km về phía Tây có diện tích tự nhiên 1.191,61 ha, Bản có 146 hộ và 753 nhân khẩu; trong đó, có 65 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 44,5%, 66 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 45,2%. Nghề nghiệp chủ yếu của người dân là sản xuất nông nghiệp, hoạt động chăm sóc và bảo vệ rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác trao quà cho khu dân cư bản Piêng Hòm và các hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn. (Ảnh: PT)

Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận bản Piêng Hòm đã phối hợp với Chi bộ, Ban quản lý bản, các chi hội, đoàn thể triển khai các nội dung tuyên truyền; tinh thần Đại đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng tiếp tục được phát huy, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Tham dự ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải bày tỏ vui mừng khi được về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân bản Piêng Hòm. Đồng thời khẳng định, lãnh đạo tỉnh nhà luôn dành sự quan tâm, trăn trở và hướng về địa bàn miền núi, biên giới, với mong muốn từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bà con Nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn phấn khởi chung vui ngày hội Đại đoàn kết. (Ảnh: PT)

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư cho vùng miền núi, biên giới, trong đó có dự án xây dựng 21 Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình, đưa vào phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng, chung sức, thống nhất ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải vui hội cùng bà con nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn. (Ảnh: PT)

Các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã trao tặng quà cho khu dân cư bản Piêng Hòm và 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.