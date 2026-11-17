Theo đó, về tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với cơ sở khám, chữa bệnh có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện, Thông tư 46/2026/TT-BYT quy định, cơ sở phải hoạt động tại địa điểm xác định ghi trong Giấy phép hoạt động. Cơ sở vật chất phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám, chữa bệnh.

Có nơi đón tiếp người bệnh. Có biển hiệu ghi các thông tin tối thiểu gồm tên cơ sở; số giấy phép hoạt động; thời gian hoạt động. Có sơ đồ, biển chỉ dẫn đến các phòng, bộ phận chuyên môn, hành chính.

Có phương tiện vận chuyển cấp cứu chuyên dụng đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc hợp đồng hỗ trợ vận chuyển cấp cứu còn hiệu lực pháp lý với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với loại hình tổ chức là nhà hộ sinh, cơ sở lọc máu, cơ sở cấp cứu ngoại viện.

Đối với loại hình tổ chức là phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền có thực hiện chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền phải đáp ứng quy định.

Về bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế, cơ sở khám, chữa bệnh phải có bao bì, dụng cụ phân loại, thu gom và khu vực lưu giữ chất thải y tế; có biện pháp xử lý chất thải và bảo vệ môi trường tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường.

Về bảo đảm an toàn bức xạ, Thông tư 46/2026/TT-BYT quy định chỉ áp dụng đối với cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ y tế. Theo đó, cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ y tế phải có Giấy phép tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực; nhân viên phụ trách an toàn bức xạ có chứng chỉ đào tạo theo quy định.

Trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ, thực hiện theo dõi liều chiếu xạ định kỳ và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên bức xạ.

Đối với tiêu chuẩn về nhân sự, cơ sở khám, chữa bệnh không phải bệnh viện phải có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được thực hiện và quy mô đã được cấp phép. Có người chịu trách nhiệm chuyên môn đáp ứng điều kiện theo quy định; người hành nghề được cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Đối với tiêu chuẩn về thiết bị y tế, có đủ thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô của cơ sở khám, chữa bệnh đã được cấp phép và được quản lý, theo dõi và có hồ sơ quản lý.

Có quy trình và thực hiện về quản lý, sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, thay thế vật tư linh kiện, bảo quản và xử lý sự cố đối với thiết bị y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Với thiết bị y tế thuộc đối tượng phải kiểm định, hiệu chuẩn hoặc kiểm tra an toàn, tính năng kỹ thuật thì thực hiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm còn hiệu lực.

Ngoài ra, về tiêu chuẩn chuyên môn, các bộ phận chuyên môn được bố trí phù hợp với chức năng; bảo đảm kết nối thuận tiện, an toàn cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế.

Áp dụng các quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, các quy định về chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn. Trường cơ sở ban hành để áp dụng phải bảo đảm không trái quy trình do Bộ Y tế ban hành. Đồng thời, cập nhật, áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn.

Bên cạnh đó, bảo đảm đầy đủ túi sơ cứu, cấp cứu ban đầu. Tuân thủ các quy định về kê đơn; quản lý, sử dụng, bảo quản thuốc, sinh phẩm. Lập và quản lý hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Đối với phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền có thực hiện chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền phải có quy trình chế biến, bào chế đã công bố với cơ quan có thẩm quyền.

Phòng khám, phòng chẩn trị y học cổ truyền phải lập và quản lý hồ sơ chế biến, bào chế dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo quy định.

Đối với cơ sở có thực hiện xét nghiệm, thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định.

Thực hiện các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở gồm phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế và bảo vệ môi trường theo quy định.

Thông tư 46/2026/TT-BYT có hiệu lực từ 1/1/2027.