Sáng 17/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 16/11, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông theo kế hoạch. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 17.512 trường hợp vi phạm giao thông.

Đáng chú ý, trong tổng số trường hợp vi phạm có 3.221 trường hợp vi phạm tốc độ và 2.163 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Về vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện 441 trường hợp chở hàng quá tải trọng và 15 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn. Ngoài ra, có 1 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện, 111 trường hợp chở quá số người quy định, 161 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện...

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải cơi nới thùng thành xe, chở hàng quá tải.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 16/11, Công an các địa phương tổ chức 28 hội đồng sát hạch giấy phép lái xe cho 16.375 học viên đăng ký dự thi. Số học viên có mặt là 15.279 người, trong đó 9.946 học viên đạt yêu cầu, tương ứng tỷ lệ khoảng 65%. Đối với ứng dụng VNeTraffic, tổng số tài khoản đã đăng ký đạt 13.082.815 tài khoản, tăng thêm 26.855 tài khoản.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ quy định pháp luật, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát tại các nút giao, chỉ vượt xe khi đủ điều kiện an toàn; không tự ý thay đổi kích thước thành, thùng xe so với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 16/11, toàn quốc xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 20 người và bị thương 24 người. Trên đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.