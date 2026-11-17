Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: chinhphu.vn

Hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam và Thái Lan đang đứng trước động lực bứt phá mạnh mẽ khi hai nước quyết tâm định hình lại chuỗi cung ứng chiến lược trong khu vực.

Ngày 16/11 tại Manila (Philippines), trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thống nhất nhiều giải pháp toàn diện nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao, đặt nền tảng vững chắc cho các bước tiến kinh tế tiếp theo.

Việc thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mốc 25 tỷ USD và hướng tới mục tiêu lớn 50 tỷ USD đòi hỏi sự gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết giữa hai nền kinh tế.

Đây là thời điểm để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tận dụng tối đa các hành lang kinh tế và khai thác dư địa hợp tác còn rất lớn. Sự dịch chuyển của các chuỗi giá trị toàn cầu đặt ra yêu cầu cấp thiết phải củng cố năng lực tự chủ và khả năng chống chịu trước các biến động quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: chinhphu.vn

Trong tâm điểm hợp tác kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai Chiến lược Ba kết nối bao gồm kết nối chuỗi cung ứng trong các ngành, kết nối doanh nghiệp và địa phương, cùng kết nối các chiến lược phát triển bền vững.

Chiến lược này nhấn mạnh việc gắn kết thực chất trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh bổ trợ lẫn nhau của mỗi quốc gia. Các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp hiện đại, hóa dầu, năng lượng, điện tử, tài chính và dịch vụ được định hướng là trụ cột liên kết sản xuất cốt lõi.

Đồng thời, không gian hợp tác được mở rộng sang các ngành công nghiệp mới mang tính đón đầu xu thế toàn cầu như công nghệ bán dẫn, xe điện và linh kiện tiên tiến. Việc kết nối giao thông qua các tuyến đường thuộc Hành lang kinh tế Đông - Tây và Hành lang kinh tế phía Nam sẽ tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa. Các sản phẩm đặc trưng của mỗi nước như sản phẩm OCOP của Việt Nam và OTOP của Thái Lan cũng được chú trọng quảng bá rộng rãi trong cộng đồng.

Bên cạnh thương mại truyền thống, hai nhà lãnh đạo dành nhiều thời gian thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy thủ tục sửa đổi Hiệp định hợp tác khoa học công nghệ, tiến tới khởi động Ủy ban hợp tác chuyên ngành.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã trân trọng mời người đồng cấp Thái Lan tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 4 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 3/2027.

Những cam kết mạnh mẽ từ cuộc gặp cấp cao này không chỉ củng cố khối đoàn kết trong không gian ASEAN mà còn mở ra không gian phát triển rộng lớn cho các doanh nghiệp hai nước. Khi các rào cản được tháo gỡ kịp thời và môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, dòng vốn và hàng hóa giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ có thêm bệ phóng vững chắc để vươn xa trên thị trường quốc tế.