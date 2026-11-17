Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh gặp gỡ Nhân dân thôn Đồng Thịnh, xã Phú Lương nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Đồng Thịnh hiện có 363 hộ với 1.562 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư tiếp tục được phát huy. Nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chung tay xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và người cao tuổi. Đời sống kinh tế của các hộ gia đình từng bước được cải thiện; an ninh trật tự được giữ vững, các hoạt động văn hóa, xã hội ngày càng phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Nhân dân thôn Đồng Thịnh, xã Phú Lương nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Thịnh đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đó thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí nỗ lực vươn lên trong lao động, sản xuất; đồng thời cho thấy ý thức trách nhiệm của người dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phú Lương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thôn phát triển. Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Thịnh, xã Phú Lương.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Thịnh nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tin, ảnh: PV