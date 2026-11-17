Việc thi công dang dở khiến tuyến đường Bà Triệu, phường Đông Hà, bị lầy lội mỗi khi có mưa. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Các yêu cầu này được UBND tỉnh đặt ra đối với ba dự án gồm: đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn I; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt; Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đối với hai dự án đường ven biển nêu trên, tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh phải kiểm soát khối lượng thi công thực tế hằng ngày, đối chiếu với tiến độ để phát hiện sớm hạng mục có nguy cơ chậm. Đơn vị này phải cập nhật tình hình thực hiện, khối lượng hoàn thành, khó khăn và biện pháp xử lý lên kênh thông tin chỉ đạo, điều hành riêng do Văn phòng UBND tỉnh thiết lập. Các nhà thầu phải huy động đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bù đắp khối lượng chậm.

Đặc biệt, tại dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn I, tỉnh Quảng Trị yêu cầu khắc phục tình trạng thi công cầm chừng tại gói thầu VB-XL04. Ban quản lý phải xác định tiến độ cụ thể, yêu cầu nhà thầu cam kết bằng văn bản. Nếu nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải xem xét xử lý theo quy định pháp luật và hợp đồng đã ký. Với tuyến đường qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt, đơn vị quản lý phải rà soát khả năng hoàn thành từng hạng mục, nhất là cầu Cửa Tùng, cầu Hà Tây và phần tuyến, xác định rõ khối lượng còn lại và khả năng giải ngân đến hết năm 2026.

Để đầu tư hoàn thiện đồng bộ tuyến đường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, UBND phường Đông Hà đã phê duyệt chủ trương đầu tư 25 tỷ đồng để hoàn thiện tuyến đường Bà Triệu và đường Hoàng Diệu. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan triển khai thí điểm áp dụng KPI để đánh giá nhà thầu, tăng cường theo dõi năng lực, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; Đối với Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phải xây dựng phương án thi công, giải ngân cụ thể theo từng tuần, từng tháng, phấn đấu đạt 85% kế hoạch vốn năm 2026. Các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Ba dự án trọng điểm ở tỉnh Quảng Trị được nêu ở trên có tổng vốn đầu tư khoảng 5.272 tỷ đồng. Hiện dự án đường ven biển giai đoạn I đạt khoảng 51,63% khối lượng xây lắp; tuyến qua cầu Cửa Tùng và Cửa Việt đạt khoảng 24,2%; Quốc lộ 15D còn vướng giải phóng mặt bằng và xử lý nền đất yếu. Khi hoàn thành, các công trình sẽ tăng kết nối giữa cảng Mỹ Thủy, các khu vực ven biển, hành lang kinh tế Đông Tây và cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực.