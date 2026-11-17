Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt đánh giá cao những kết quả khu dân cư ấp Ba Trại đạt được; đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và người dân tiếp tục thực hiện phương châm “gần dân, trọng dân, lắng nghe và có trách nhiệm với dân”; phát huy dân chủ ở cơ sở theo tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí Lê Thanh Việt cũng đề nghị địa phương tích cực hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở, duy trì các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, phối hợp Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và sử dụng không gian mạng an toàn, có trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại ngày hội.

Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận ấp Ba Trại phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nổi bật, ấp có 511/514 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 99,42%; tiếp tục được công nhận ấp văn hóa. Toàn bộ 514 hộ đăng ký thực hiện các tiêu chí văn hóa năm 2027.

Ban Công tác Mặt trận vận động trao 275 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Qua rà soát năm 2026, ấp còn 7 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Ba Trại.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang trao kinh phí hỗ trợ ngày hội và 10 phần quà cho các gia đình khó khăn; Đảng ủy xã Kiên Lương trao 5 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và biểu dương các gia đình văn hóa, cá nhân tiêu biểu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.