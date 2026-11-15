Joo Jin Mo sắp trở thành cha

Thông tin này xuất hiện vào ngày 14/11, khi các bản tin từ Hàn Quốc cho biết Min Hye Yeon đang mang thai ở tháng thứ ba. Công ty quản lý của Joo Jin Mo, KHS Agency, đã xác nhận thông tin này ngay trong ngày, khẳng định: "Đúng là Min Hye Yeon đang mang thai".

Phía công ty không tiết lộ thêm thông tin chi tiết, điều này cũng dễ hiểu vì thai kỳ vẫn còn ở giai đoạn đầu. Do đang trong những tháng đầu của thai kỳ, cặp đôi hiện rất thận trọng, vì vậy công ty cho biết chưa thể cung cấp các thông tin cụ thể hơn. Họ cũng mong người hâm mộ sẽ gửi nhiều lời chúc mừng và sự ủng hộ đến cặp đôi trước tin vui này.

Joo Jin Mo (52 tuổi) và Min Hye Yeon (41 tuổi) kết hôn vào ngày 1/6/2019 trong một buổi lễ tổ chức tại đảo Jeju. Min Hye Yeon tốt nghiệp trường Y, thuộc ĐHQG Seoul và hiện là bác sĩ chuyên khoa y học gia đình. Khán giả có thể biết đến cô thông qua các chương trình truyền hình và kênh YouTube cá nhân, nơi cô thường xuyên giải thích các vấn đề y khoa bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Chính Min Hye Yeon đã chia sẻ tin vui này vào cuối ngày hôm đó, kèm theo một bức ảnh chụp cùng chồng và hình ảnh siêu âm thai nhi. Cô viết: "Vào cuối mùa Hè năm 2026, một thiên thần nhỏ đã đến với chúng tôi như một món quà". Cô cho biết, trước đây, cả hai từng trì hoãn việc có con vì cảm thấy hài lòng với cuộc sống chỉ có hai người. Tuy nhiên, khi bước sang năm thứ tám của cuộc hôn nhân và cân nhắc đến độ tuổi của mình, họ đã nghiêm túc thảo luận vào đầu mùa Hè vừa qua và quyết định sẽ đón thành viên mới trong năm nay. Theo lời cô, em bé đến với họ như thể đã chờ đợi từ trước. Ban đầu, cô dự định sẽ dần dần chia sẻ tin vui này trên kênh YouTube cá nhân khi thai kỳ ổn định hơn, nhưng thông tin này lại được công bố trước đó.

Cặp đôi này vốn giữ cuộc sống hôn nhân khá kín tiếng. Tuy nhiên, mới tháng trước, cả hai đã cùng xuất hiện trên kênh YouTube Nodap Golf và chia sẻ đôi chút về cuộc sống hiện tại của họ.

Joo Jin Mo ra mắt vào năm 1999, với bộ phim Dance Dance và đã xây dựng một sự nghiệp lâu dài trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Anh đã tạm rời xa diễn xuất một thời gian. Bộ phim truyền hình gần nhất mà anh tham gia là Big Issue của đài SBS vào năm 2019. Năm 2020, anh từng trải qua giai đoạn khó khăn khi điện thoại cá nhân bị hack và bị tống tiền liên quan đến các tin nhắn riêng tư. Vụ việc này đã được trình báo lên cơ quan chức năng vào thời điểm đó.