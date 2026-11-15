YooA (Oh My Girl) ra mắt diện mạo 'tươi mới'

YooA đã chia sẻ những hình ảnh hậu trường từ buổi chụp hình hồ sơ cá nhân lên mạng xã hội. Trong các bức ảnh, cô khoe khéo kiểu tóc ngắn thanh lịch được vuốt ngược ra sau, kết hợp cùng áo sơ mi trắng và quần jeans. Với bàn tay đặt hờ trên cằm cùng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, cô làm nổi bật vẻ đẹp tựa búp bê đặc trưng của mình, cộng hưởng với biểu cảm gương mặt điềm tĩnh và nghiêm túc.

Dù phong cách của buổi chụp hình khá đơn giản và tối giản, nhưng những đường nét sắc sảo, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng thanh mảnh với đôi chân dài của YooA vẫn tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn. Loạt ảnh này khai thác nhiều phong cách đa dạng, từ vẻ tự nhiên, phóng khoáng trong chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần jeans, cho đến phong thái sang trọng, tinh tế khi diện áo cổ lọ màu đen, qua đó hé lộ một khía cạnh mới của YooA, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh tươi mới, tựa như tiên tử mà cô từng thể hiện trước đây.

YooA, người sở hữu chiều cao 1,59m, gần đây tiết lộ rằng, cô đã giảm từ 3 - 4kg để thay đổi diện mạo, hiện duy trì mức cân nặng khoảng 41 - 42kg. YooA cho biết, cô đã tìm hiểu kỹ lưỡng về các phương pháp giảm cân an toàn, thậm chí còn tham khảo cả những tài liệu về dinh dưỡng. Cô điều chỉnh thói quen ăn uống một cách cẩn thận: "Tôi bổ sung nhiều chất béo lành mạnh và gần như loại bỏ hoàn toàn các loại đường đơn".

YooA nói thêm rằng, cô cũng hạn chế lượng tinh bột nạp vào cơ thể mỗi khi chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng. Bên cạnh chế độ ăn uống, cô còn duy trì việc tập luyện đều đặn để kiểm soát cân nặng cũng như giữ gìn vóc dáng. YooA tiết lộ, cô kết hợp giữa chạy bộ và tập luyện cùng huấn luyện viên cá nhân: "Trước đây, tôi thường chạy 3km mỗi ngày, từ sáu đến bảy ngày một tuần. Tuy nhiên, tôi nhận thấy khả năng phục hồi thể chất của mình chậm lại, nên tôi đã điều chỉnh lịch trình và hiện tại chỉ chạy ba lần một tuần. Tôi đang trong quá trình tập luyện để xây dựng một thói quen ổn định".

Những bức ảnh hồ sơ mới cùng sự thay đổi về diện mạo đánh dấu một khởi đầu mới đối với YooA, khi cô chuẩn bị bước sang một chương mới trong sự nghiệp diễn xuất.