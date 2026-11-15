Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 bận rộn với lịch trình hoạt động dày đặc sau một tuần đăng quang

Trong tuần đầu tiên đăng quang, Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu 2 Lê Phương Nghi trở thành ba tên tuổi phủ sóng khắp mạng xã hội lẫn truyền thông.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 di chuyển liên tục tham gia các buổi trả lời phỏng vấn báo chí lẫn ghi hình sự kiện. Những chia sẻ của ba cô gái đều nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.

Bên cạnh đó, các "nàng Hậu" còn xuất hiện tại các buổi ghi hình, chụp ảnh quảng cáo và đảm nhận các vai trò người mẫu, đại sứ cho các nhãn hàng. Qua đó, cho thấy sức hút của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 sau đăng quang.

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng Á hậu Trần Xuân Khánh Linh và Á hậu Lê Phương Nghi còn xuất hiện đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship 2026 - Vì tài năng trẻ Việt Nam.

Giờ đây, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tiếp nối các giá trị cốt lõi nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Như Hoa hậu Yến Trang chia sẻ: "Chiếc vương miện không phải hào quang để giữ riêng mình, mà là lời cam kết phụng sự. Phía trước là một hành trình mới lan tỏa lòng trắc ẩn, tri thức và những hành động thiết thực vì cộng đồng. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực bằng cả trái tim để xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của mọi người, xứng đáng với danh vị Hoa hậu Việt Nam 2026".

Á hậu 1 Khánh Linh chia sẻ: "Danh hiệu Á hậu 1 và Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2026 là một niềm hạnh phúc và vinh dự rất lớn đối với tôi. Nhưng hơn cả một danh hiệu, tôi hy vọng có thể dùng cơ hội này để tiếp tục thực hiện những điều ý nghĩa, lan tỏa sự tử tế và mang đến nhiều giá trị tích cực hơn cho cộng đồng".

Á hậu 2 Phương Nghi bày tỏ: "Vẻ đẹp đích thực của một người con gái không dừng lại ở giây phút tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, mà được định hình bởi những tri thức mình bồi đắp và những giá trị nhân văn mình cống hiến cho xã hội. Một chặng đường mới mở ra, tôi xin được dùng hành động thực tế và lòng nhiệt thành của sức trẻ để xứng đáng với sự tin yêu của tất cả mọi người".