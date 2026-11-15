Liz (IVE) khoe vẻ đẹp 'tỏa sáng tựa sứ'

Liz đã đăng tải một vài bức ảnh lên mạng xã hội kèm dòng chú thích: "Những khoảnh khắc tuyệt đẹp, những kỷ niệm đáng quý". Trong ảnh, cô khoe trọn vẻ đẹp hoàn hảo tựa búp bê ngay cả khi đang được chăm chút lại kiểu tóc và lớp trang điểm. Làn da sáng mịn, đôi mắt trong trẻo, cùng đôi má lúm đồng tiền ẩn hiện mỗi khi cô mỉm cười tạo nên một diện mạo vừa ngây thơ vừa thanh lịch. Vẻ đáng yêu đặc trưng của Liz đã thu hút sự chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Đáng chú ý, Liz diện chiếc váy quây màu trắng giúp tôn lên bờ vai cùng xương quai xanh, khéo léo làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh của cô. Cô hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch này bằng những món trang sức tinh tế, bao gồm hoa tai đính ngọc trai, vòng cổ và nhẫn.

Người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận dưới các bức ảnh như: "Mình yêu Liz quá!!!"; "Nữ hoàng Liz"; "Liz – nữ thần xinh đẹp của tôi! Mình yêu cô ấy rất nhiều"...

Vào ngày 8/11, Liz đã đảm nhận vai trò dẫn chương trình (MC) cho ngày thứ hai của lễ trao giải Korea Grand Music Awards (KGMA) lần thứ 3, diễn ra tại Gocheok Sky Dome, quận Guro, Seoul. Liz nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ kỹ năng dẫn chương trình chỉn chu, chuyên nghiệp. Cô cũng mang đến một màn trình diễn cover trực tiếp đầy ấn tượng ca khúc INVU của Taeyeon.

IVE tiếp tục gặt hái thành công vang dội trên toàn cầu. Nhóm vừa trở lại với mini album thứ năm mang tên Looks Can Kill. Với hai ca khúc chủ đề là Looks Can Kill và CRUMBS, album mới nhất của IVE đã nhanh chóng 'càn quét' các bảng xếp hạng. Album này đã ra mắt ở vị trí số 126 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ, đồng thời đạt thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng khác: Đứng vị trí số 2 trên bảng xếp hạng World Albums, vị trí số 6 trên bảng xếp hạng Top Album Sales và vị trí số 19 trên bảng xếp hạng Independent Albums. Hơn nữa, IVE còn khẳng định tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu khi vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Emerging Artists (Nghệ sĩ mới nổi) và vị trí số 66 trên bảng xếp hạng Artist 100.