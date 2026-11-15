Kịch tính vòng thi sơ khảo 'Tiếng hát Hà Nội 2026': Thêm nhiều giọng ca bản lĩnh, 'máu lửa'

Cùng với gây ấn tượng bởi kỹ thuật và tư duy âm nhạc mới mẻ, các thí sinh còn đem đến cho sân chơi này nhiều câu chuyện đầy cảm hứng về tinh thần dấn thân, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Những câu chuyện hậu trường giàu cảm xúc

Ngay từ tờ mờ sáng, bầu không khí tại điểm thi của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (3-5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội) đã đầy hứng khởi. Khu vực sảnh chờ rộn ràng tiếng luyện thanh và trao đổi chuyên môn của đông đảo thí sinh.

Đội ngũ giám khảo gồm nhiều nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc danh tiếng. Ảnh: Văn Tuyến

Để có mặt tại trường quay với tâm thế tự tin nhất, nhiều thí sinh đã bắt đầu ngày mới từ khi trời chưa sáng rõ. Đảm nhận vị trí mở màn buổi thi sáng nay, thí sinh Nguyễn Đình Bảo Anh (sinh năm 2009, SBD 175), học sinh năm thứ 7 hệ đào tạo song song văn hóa và thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cho biết em đã thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị trang phục, ổn định tâm lý và cùng nhóm bạn có mặt tại điểm thi từ 6 giờ 30 phút.

Lần đầu tiên bước vào một đấu trường âm nhạc quy mô lớn, Bảo Anh chọn thể hiện ca khúc Chờ người nơi ấy mà em đã bền bỉ luyện tập từ rất lâu. “Bước vào sảnh, nghe các anh chị luyện thanh ở ngoài rất hay và chuyên nghiệp, em vừa hồi hộp, vừa choáng ngợp. Với em, chất lượng cuộc thi năm nay xứng đáng điểm 10. Việc dám bước lên sân khấu thử sức đã là một trải nghiệm vô cùng quý giá với em”, Bảo Anh chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Đình Bảo Anh (sinh năm 2009, SBD 175) mở màn buổi thi. Ảnh: Văn Tuyến

Tâm điểm chú ý của buổi thi hôm nay còn hướng về Nguyễn Thị Hương Trà (21 tuổi, quê Hà Tĩnh), sinh viên chuyên ngành Tổ chức hoạt động nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Đáng chú ý, ngay ngày hôm qua (14-11), Hương Trà xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân bảng Đoàn viên tại cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc. Dù thể trạng có phần mệt mỏi và gặp chút vấn đề về dây thanh quản sau lịch thi dày đặc, cô sinh viên chưa từng qua trường lớp thanh nhạc bài bản này vẫn giữ trọn bản lĩnh sân khấu khi trình bày ca khúc Nắng có còn xuân.

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Trà (21 tuổi, quê Hà Tĩnh), sinh viên chuyên ngành Tổ chức hoạt động nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa xuất sắc đăng quang ngôi vị Quán quân bảng Đoàn viên tại cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên toàn quốc ngày 14-11. Ảnh: Văn Tuyến

Để đảm bảo thời lượng chung cho các thí sinh khác, Hương Trà chủ động cắt bớt đoạn hát nốt cao (whistle) sở trường, đồng thời đáp ứng linh hoạt yêu cầu thay đổi cao độ từ Hội đồng giám khảo. “Tôi kỳ vọng rất cao ở Tiếng hát Hà Nội và xem mỗi vòng thi là một cơ hội cọ xát để nhận diện rõ ưu, nhược điểm của bản thân, từ đó hoàn thiện hơn trên hành trình phía trước”, Hương Trà bộc bạch.

Trong khi đó, đại diện cho lớp thí sinh được đào tạo chính quy, Nguyễn Quỳnh Anh (sinh năm 2007, quê Quảng Ninh), sinh viên năm thứ hai Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lại mang đến sự chỉn chu, hào hùng qua ca khúc Hà Nội trái tim hồng. Dưới sự hướng dẫn kỹ lưỡng về kỹ thuật và cảm xúc của giảng viên Đào Tố Loan, Quỳnh Anh mong muốn truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp thanh lịch của Thủ đô đến hội đồng chấm thi.

Hành trình bền bỉ nuôi dưỡng đam mê

Không chỉ thu hút sinh viên các trường nghệ thuật, sức nóng của cuộc thi năm nay còn cuốn hút mạnh mẽ những thí sinh đến từ các khối ngành khoa học xã hội và kỹ thuật.

Các thí sinh với muôn màu cá tính âm nhạc. Ảnh: Văn Tuyến

Nguyễn Thị Thúy Ngọc (sinh năm 2005, sinh viên chuyên ngành Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN) đã mang đến một sắc màu sâu lắng khi lựa chọn tác phẩm đòi hỏi nhiều nội lực là Đêm ả đào của nhạc sĩ Phú Quang. Ít ai biết, đằng sau vẻ ngoài tự tin ấy là hành trình bền bỉ nuôi dưỡng đam mê từ bậc tiểu học, từng đoạt giải Nhì cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp thành phố.

Vượt qua sự e ngại ban đầu từ gia đình cũng như nỗi lo lắng của một thí sinh không chuyên về nhạc lý, Thúy Ngọc khẳng định: “Đứng trước hội đồng giám khảo dày dặn chuyên môn khiến tôi rất run, nhưng chính sự cổ vũ của thầy cô, bạn bè đã tiếp thêm động lực để tôi bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức mình trong môi trường chuyên nghiệp”.

Cuộc thi là sự hội tụ của những giọng ca giàu nội lực cùng tinh thần dấn thân không ngại thử thách. Ảnh: Văn Tuyến

Ở một cá tính khác, Phạm Ngọc Duy (sinh năm 2002, quê Sơn La), sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Trưng Vương khuấy động sân khấu bằng màu sắc âm nhạc hiện đại.

Với 7 năm tự học viết nhạc và làm hòa âm phối khí, từng 4 lần lỡ hẹn tại sân chơi Rap Việt, Ngọc Duy quyết định cho đam mê nghệ thuật của mình thêm một cơ hội tỏa sáng tại “Tiếng hát Hà Nội 2026”. Nam thí sinh mang đến bản rap tự sáng tác "Người Việt Nam" vừa hoàn thành cách đây 2 ngày và cho biết đây là lần đầu tiên anh thử sức viết về chủ đề quê hương, đất nước.

“Nghe các bạn luyện thanh bên ngoài, tôi cũng thấy áp lực lắm. Nhưng tôi đến đây với hai mục tiêu là kết nối thêm những người bạn mới cùng chung đam mê và sống trọn vẹn với âm nhạc. "Đến từ vùng cao Sơn La, vẫn tự hào mình rap hay như chim sơn ca”", Ngọc Duy cười khi rap một câu trong bài mình vừa sáng tác.

Ban Giám khảo làm việc công tâm và khách quan. Ảnh: Văn Tuyến

Góp phần làm nên sức hút và uy tín của ngày thi 15-11 là sự cầm cân nảy mực của đội ngũ giám khảo gồm nhiều nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc danh tiếng như: NSND Hà Thủy; NSND Thái Bảo; Trung tá, ThS. Đỗ Thị Phương Mai; Trung tá, NSƯT Hà Phạm Thăng Long; Tiến sĩ,ca sĩ Khánh Ly; Thiếu tá, ca sĩ Lương Nguyệt Anh và Thiếu tá, ca sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy. Sự công tâm, khắt khe về chuyên môn nhưng cũng đầy cởi mở, động viên của Ban giám khảo đã giúp thí sinh giải tỏa áp lực, tự tin bộc lộ cá tính âm nhạc.

Bên cạnh khâu tổ chức đón tiếp chu đáo, điểm đổi mới của mùa giải 2026 là việc mở rộng hình thức đăng ký và tiếp nhận bài thi qua video trên các nền tảng số cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực. Thí sinh Nguyễn Quỳnh Anh nhận định, việc kết hợp thi trực tuyến qua video giúp thí sinh ở xa giảm bớt áp lực di chuyển, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị tâm thế vững vàng trước khi bước lên sân khấu thi trực tiếp.

Sự hội tụ của những giọng ca giàu nội lực cùng tinh thần dấn thân không ngại thử thách của các thí sinh tiếp tục khẳng định sức nóng và vị thế của “Tiếng hát Hà Nội” như một bệ phóng tin cậy, chắp cánh cho những tài năng trẻ tự tin bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.