Thầy giáo dạy lái xe và học viên cùng căng thẳng, xem camera ai cũng đồng cảm

(Video ghi lại sự việc. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của thầy giáo dạy lái xe và học viên. Theo camera hành trình ghi lại, thầy giáo ngồi ở ghế phụ, trong khi học viên cầm lái chính.

Đáng chú ý, khi đi đến một ngã ba giao nhau, một bé trai học sinh bất ngờ lao sang đường, ngay trước đầu ô tô. Thấy tình huống bất ngờ này, thầy giáo liền căng thẳng, hô lớn "phanh, phanh, phanh".

May mắn, học viên đã đạp phanh kịp thời, nhờ đó, giữ an toàn cho 2 em học sinh và chính mình. Sau sự việc, cả hai đều 'toát mồ hôi' vì tình huống quá đỗi nguy hiểm.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là tình huống nguy hiểm, đồng thời thở phào khi thầy giáo kịp thời phát hiện và học viên phản ứng nhanh, tránh được một vụ tai nạn đáng tiếc.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến nhắc nhở các bậc phụ huynh cần chú ý trông nom trẻ nhỏ, đặc biệt khi các em vui chơi hoặc sang đường tại những khu vực có phương tiện qua lại. Chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.