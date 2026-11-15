Tóc Tiên đạt vị trí top 3 'Eurovision song contest Asia 2026', ghi dấu ấn Việt Nam trên sân khấu quốc tế

Chung kết Eurovision song contest Asia 2026 vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), quy tụ các đại diện âm nhạc đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Đây là sân chơi âm nhạc quốc tế, nơi các nghệ sĩ cùng mang đến những màu sắc văn hóa, cá tính nghệ thuật và tinh thần âm nhạc riêng, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về âm nhạc châu Á.

Đại diện Philippines, với ca khúc Sobra-sobra, đạt 211 điểm giành ngôi vị Quán quân. Đại diện chủ nhà Thái Lan là bộ đôi Mang x Daou xếp thứ hai. Đại diện Việt Nam là ca sĩ Tóc Tiên giành vị trí thứ ba chung cuộc. Nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Em Tiên, được lựa chọn từ chương trình tuyển chọn quốc gia Thanh âm Việt Nam - The sound of Vietnam.

Đặc biệt, Việt Nam đảm nhận vị trí mở màn tại đêm Chung kết, đưa Em Tiên trở thành tiết mục đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Eurovision song contest Asia 2026. Đây vừa là cơ hội để đại diện Việt Nam tạo ấn tượng ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, vừa là dịp để âm nhạc và bản sắc văn hóa Việt Nam được giới thiệu đến khán giả quốc tế.

Trên sân khấu, Tóc Tiên mang đến một phiên bản Em Tiên được đầu tư và nâng cấp toàn diện, gây ấn tượng với hình ảnh đài sen lớn đặt ở vị trí trung tâm. Từ vị trí trung tâm của đài sen, Tóc Tiên lần lượt xuất hiện trong bốn tạo hình trang phục khác nhau, với những màn biến hóa được thực hiện trực tiếp trên sân khấu, tạo nên sự chuyển đổi liên tục về hình ảnh và cảm xúc trong suốt tiết mục.

Không chỉ thay đổi về phần nhìn, Em Tiên phiên bản quốc tế còn được làm mới về giai điệu và bản phối, đồng thời chú trọng nâng cấp vũ đạo, đội hình trình diễn và cách dàn dựng sân khấu.

Đáng chú ý, ca khúc được bổ sung một đoạn lời tiếng Anh, giúp tăng khả năng tiếp cận với khán giả quốc tế mà vẫn giữ được tinh thần và bản sắc riêng của Em Tiên.

Điểm nhấn khép lại tiết mục là câu hát: “Em Tiên, Hello, Sawadika” - lời chào được lồng ghép khéo léo giữa tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Thái.

Đây không chỉ tạo nên một kết thúc đáng nhớ, chi tiết này còn thể hiện tinh thần cởi mở, chủ động kết nối của đại diện Việt Nam với khán giả quốc tế, đặc biệt là công chúng tại Thái Lan - đất nước đăng cai cuộc thi năm nay.