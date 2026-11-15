Lê Quang và những giai điệu thanh xuân

MV đầu tay stay, please… (làm ơn, xin hãy ở lại…), nơi anh gửi gắm những rung động đầu đời, ký ức thanh xuân trong trẻo, đồng thời trở về mái trường cũ ở An Khê để lưu giữ những miền thương nhớ quê nhà, bất ngờ thu hút hàng chục ngàn lượt xem.

Tuổi thơ của Lê Quang (SN 2004, quê ở xã Phù Mỹ Nam; lớn lên ở An Khê; hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh) được nuôi dưỡng trong một không gian âm nhạc khá đặc biệt. Những làn điệu dân ca, tuồng, cải lương… là thanh âm quen thuộc trong gia đình, trở thành một phần ký ức của anh. Mẹ Quang là giáo viên tiểu học, có niềm đam mê âm nhạc và sáng tác. Nhận thấy con trai dành nhiều tình yêu cho âm nhạc, bà đã tạo điều kiện để anh theo học và nuôi dưỡng niềm đam mê ấy.

“Cho đến khi học lớp 11 tại Trường THPT Quang Trung, tôi đã bắt đầu tập tành viết nhạc. Quá trình ấy vừa khó khăn nhưng cũng rất vui vì tôi đã biết rằng mình có khả năng sáng tác được” - Quang bộc bạch.

Từ những giai điệu đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, tình yêu âm nhạc cứ thế lớn dần trong chàng trai trẻ. Và việc lựa chọn ngày 20 tháng 10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam để phát hành MV đầu tay cũng mang một ý nghĩa riêng. Quang muốn dành sản phẩm này như món quà gửi đến những người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là mẹ, người đã chắp cánh cho niềm đam mê âm nhạc của anh.

Bối cảnh trong MV stay, please… tại Trường THPT số 2 Quang Trung. Ảnh: NVCC

MV stay, please… là câu chuyện âm nhạc về một cuộc gặp gỡ mong manh, nơi chàng trai chơi vơi giữa ranh giới thực tại và giấc mơ khi người mình thương bất ngờ bước đến rồi vội vã rời đi. Ca từ đậm chất thơ, giàu hình ảnh tượng trưng như lá xanh, hoa, làn sương, cơn mưa…, vừa gợi nên không gian lãng mạn, mộng ảo, vừa chuyên chở những giằng xé nội tâm. Đó là nỗi tiếc nuối một mối tình chưa kịp gọi tên, sự cô đơn và khát khao níu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ.

Điệp khúc “stay, please…” được lặp lại như một lời khẩn cầu tha thiết, tạo điểm nhấn cảm xúc cho toàn bộ ca khúc. Sắc thái hoài niệm trong hình ảnh video hòa quyện cùng giai điệu, gợi những rung động đầu đời và nỗi bâng khuâng về một miền thanh xuân đã xa. Lẽ vậy, MV không chỉ là câu chuyện tình yêu của riêng nhân vật mà còn khơi gợi những ký ức thân thuộc trong lòng người xem…

Trong MV, Trường THPT Quang Trung (thị xã An Khê), nay là Trường THPT số 2 Quang Trung, thuộc phường An Khê, trở thành không gian lưu giữ những thước phim thanh xuân. Đó cũng là nơi từng gắn bó với những năm tháng học trò của Lê Quang. Anh kể, ban đầu ê kíp tìm kiếm địa điểm quay tại TP Hồ Chí Minh, nhưng chưa tìm được không gian phù hợp. Một thành viên trong đội ngũ sản xuất gợi ý về An Khê, và ngay lập tức Quang nghĩ đến ngôi trường cũ.

Lê Quang (bìa trái) cùng ê-kip sản xuất dành nhiều thời gian điều chỉnh, hoàn thiện MV. Ảnh: NVCC

“Tôi nghĩ, không gian nơi đây phù hợp để tạo nên nét riêng cho MV. Đồng thời, đây là dịp để tôi trở về thăm trường cũ, giới thiệu vẻ đẹp của ngôi trường với mọi người, và gửi tặng những người bạn học chút ký ức thanh xuân ngày cũ” - Quang tâm sự.

Ý tưởng dần thành hình qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi từ cuối năm 2025. Đến tháng 4-2026, khi ca khúc cơ bản hoàn thiện về cảm xúc và tinh thần, Quang cùng ê kíp bắt tay xây dựng kịch bản chi tiết. Giữa tháng 5, đội ngũ thực hiện được hình thành; tháng 6, những cảnh quay đầu tiên bắt đầu.

Sau thời gian điều chỉnh và hoàn thiện, đến cuối tháng 9, bản phối cuối cùng cũng thành hình. Và rồi, niềm vui đến theo cách Quang không ngờ tới. Ngay ngày đầu phát hành, MV đã đạt hơn 3.000 lượt xem trên YouTube. Hơn một tuần sau, con số ấy chạm mốc 10.000. “Hôm ấy, tôi thực sự xúc động, một điều gì đó đã đọng lại rất lâu”, Quang bộc bạch.

Với Lê Quang, stay, please… là cánh cửa đầu tiên mở ra con đường âm nhạc còn nhiều điều chờ đợi. Anh dự định tiếp tục theo đuổi Pop pha Ballad, đồng thời thử sức với những thể loại khác để tìm kiếm màu sắc riêng. Đặc biệt, câu chuyện còn dang dở trong MV đầu tay sẽ được nối tiếp bằng phần 2, vẫn lấy bối cảnh An Khê, với ca khúc mang sắc thái trầm lắng hơn: người đã có ai rồi phải không?.

Một câu chuyện mới đang chờ được kể, cũng như hành trình âm nhạc của Lê Quang vẫn còn ở phía trước…