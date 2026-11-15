Tô Diệp Hà trở lại sàn catwalk, trình diễn cùng Thanh Hằng, Emoura Phạm

Sự kiện là một hoạt động thời trang đáng chú ý của Tô Diệp Hà, đặc biệt khi cô vừa có bước chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim "Chị chị Em em 3".

Tô Diệp Hà xuất hiện trên thảm đỏ show thời trang "Mê say - Winter & Festive 2027"

Được NTK Adrian Anh Tuấn tin tưởng giao vị trí vedette màn 1, Tô Diệp Hà có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn trong một thiết kế mang đậm tinh thần nữ tính và quyến rũ của bộ sưu tập. Nếu trên thảm đỏ, Tô Diệp Hà lựa chọn hình ảnh gợi cảm với sắc đỏ nổi bật thì khi bước lên sàn diễn, cô lại mang đến một sắc thái khác trong thiết kế màu trắng ngà thuộc bộ sưu tập "Mê say".

Trong không gian trình diễn được bao phủ bởi sắc màu lễ hội và không khí Giáng sinh, người đẹp xuất hiện đầy tự tin với những bước catwalk uyển chuyển. Đặc biệt, thiết kế váy dài kết hợp áo choàng lông vũ đặt ra không ít thử thách khi người đẹp phải di chuyển lên xuống cầu thang.

Tuy nhiên, Tô Diệp Hà vẫn cho thấy khả năng kiểm soát trang phục khéo léo, xử lý phần tà váy và áo choàng một cách linh hoạt để giữ được sự mềm mại, liền mạch trong từng chuyển động. Phong thái điềm tĩnh cùng những bước đi chắc chắn giúp cô hoàn thành màn trình diễn, ghi dấu ấn trong lần trở lại sàn catwalk này.

Trang phục gây ấn tượng với chất liệu mềm mại, có độ rũ tự nhiên, phần cổ yếm được xử lý theo những nếp xếp nhẹ nhàng, tạo nên vẻ thanh thoát cho người mặc. Thiết kế dáng dài kết hợp đường xẻ cao giúp tôn đôi chân, đồng thời tạo điểm nhấn gợi cảm cho tổng thể trang phục. Phần áo choàng lông vũ trắng tạo hiệu ứng thị giác nổi bật, tăng thêm vẻ lộng lẫy, kiêu sa cho thiết kế. Kết hợp với kiểu tóc nhẹ nhàng, Tô Diệp Hà ghi điểm với vẻ đẹp nhẹ nhàng toát lên nét quyến rũ và thu hút mọi sự chú ý.

Dù từng có kinh nghiệm catwalk, Tô Diệp Hà vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khi nhận lời tham gia show diễn lần này. “Đã khá lâu rồi Hà mới có dịp trở lại sàn catwalk nên cảm xúc lần này rất đặc biệt. Vừa nhận được lời mời, Hà đã cảm thấy háo hức nhưng cũng có chút hồi hộp, nhất là khi được anh Adrian Anh Tuấn tin tưởng giao vị trí vedette của màn trình diễn đầu tiên.

Với Hà, mỗi lần bước lên sàn diễn đều là một trải nghiệm đáng trân trọng. Hà muốn mình có thể truyền tải được tinh thần của bộ trang phục và những gì nhà thiết kế gửi gắm. May mắn là trong quá trình chuẩn bị, Hà nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ ê-kíp nên cũng cảm thấy tự tin hơn” - cô chia sẻ.

Tô Diệp Hà cùng các người đẹp hội ngộ tại sự kiện

Lấy cảm hứng từ nét quyến rũ ngày càng đằm thắm theo thời gian, bộ sưu tập "Mê say - Winter & Festive 2027" của Adrian Anh Tuấn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, tự tin và biết trân trọng những cảm xúc của bản thân. Tinh thần ấy được chuyển tải qua các thiết kế đề cao sự nữ tính, thanh lịch và sức hút được bồi đắp từ những trải nghiệm trong cuộc sống.

Bộ sưu tập được phát triển với những thiết kế eveningwear giới hạn, chú trọng sự hòa quyện giữa chất liệu, phom dáng và nghệ thuật hoàn thiện. Những đường cắt tinh tế, cấu trúc mềm mại cùng các chi tiết trang trí góp phần tạo nên hình ảnh người phụ nữ thanh lịch, quyến rũ nhưng vẫn đầy bản lĩnh.

NTK Adrian Anh Tuấn cùng các người mẫu trong show thời trang "Mê say"

Show diễn còn quy tụ những gương mặt nổi bật như siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Amoura Phạm, Hoa hậu Phương Linh... Sánh bước cùng các tên tuổi quen thuộc của làng thời trang, Tô Diệp Hà vẫn thể hiện phong thái tự tin, góp phần tạo nên màn kết ấn tượng cho chương trình.

Ở hậu trường, Tô Diệp Hà có dịp hội ngộ cùng đàn chị Thanh Hằng. Người đẹp còn gây chú ý với những khoảnh khắc thân thiết bên Amoura Phạm. Trong lúc chờ đến lượt sải bước trên sàn diễn, cả hai liên tục trò chuyện, cùng bắt trend và ngẫu hứng nhảy theo nhạc. Những tương tác tự nhiên, đầy năng lượng của hai người đẹp góp phần tạo nên bầu không khí thoải mái, rộn ràng phía sau cánh gà. Trong khi đó, màn đọ dáng của Tô Diệp Hà và Amoura Phạm hay Hoa hậu Phương Linh cũng thu hút trên mạng xã hội.

Với Tô Diệp Hà, việc trở lại sàn catwalk trong một show diễn quy tụ nhiều tên tuổi là cơ hội để cô tiếp tục thể hiện sự gắn bó với thời trang, lĩnh vực vốn có vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Sự xuất hiện lần này cho thấy người đẹp vẫn duy trì niềm đam mê với thời trang, đồng thời từng bước mở rộng hình ảnh trong các lĩnh vực nghệ thuật. Thời gian tới, Tô Diệp Hà cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi diễn xuất và hé lộ những dự án mới đến khán giả khi thời điểm thích hợp.