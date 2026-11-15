Một đêm 2 mascot rời cuộc chơi: Anh Quân Idol và buitruonglinh chính thức lộ diện

Mở màn chương trình là màn kết hợp của bốn mascot qua bản mashup Hôn lễ của em và Ngày em đẹp nhất. Hai ca khúc Pop Ballad với giai điệu sâu lắng, giàu cảm xúc được kết nối trong một tiết mục hòa quyện, mang đến không gian âm nhạc đầy lắng đọng. Đây cũng là tiết mục mở màn cho vòng "Đối đầu 1:1" với luật chơi mới của mùa giải năm nay. Theo đó, cả bốn mascot sẽ cùng góp giọng trên một sân khấu trước khi bước vào những màn đối đầu trực tiếp nhằm bảo vệ vị trí của mình. Đặc biệt, áp lực được đẩy lên cao khi có đến hai mascot phải dừng cuộc chơi và chính thức lộ diện ngay trong cùng một đêm thi.

4 cố vấn của tập 7 chia làm 2 phe: Công tố viên và luật sư.

Bước vào vòng "Đối đầu 1:1", hai cặp đối đầu chính thức được xác định là Báo Berry – Cao Bồi Lang và KOALAOKE – Cậu Tư Lành, mở ra hai cuộc tranh tài với những màu sắc âm nhạc đầy đối lập.

Mở đầu loạt đối đầu là Cao Bồi Lang với bản mashup Còn em anh bỏ cho ai và Sao cũng được, đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc đầy tự sự, nơi những tổn thương, tiếc nuối và sự buông bỏ trong tình yêu được truyền tải qua từng câu hát. Phần trình diễn không chỉ chạm đến cảm xúc của các cố vấn và khách mời mà còn mở ra hàng loạt dự đoán về danh tính thật sự của mascot.

Giọng ca của Cao Bồi Lang khiến dàn cố vấn "xào xáo". Riêng Orange bày tỏ mong muốn có cơ hội được làm việc với Cao Bồi Lang.

Đối lập với màu sắc tự sự, giàu cảm xúc của Cao Bồi Lang, Báo Berry lựa chọn Em say rồi và nhanh chóng phô diễn kỹ thuật ngay từ những câu hát đầu tiên bằng những đoạn run note đầy ấn tượng. Khả năng kiểm soát và xử lý giọng hát của mascot tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Trấn Thành đánh giá Báo Berry là một giọng ca thông minh, có khả năng cảm âm tự nhiên và biết cách phát huy thế mạnh đúng thời điểm. Theo anh, mascot không bị cuốn theo kỹ thuật hay quá phụ thuộc vào việc kiểm soát giọng hát bằng lý trí, mà vẫn giữ được sự bản năng trong cách thể hiện.

Khép lại lượt đối đầu đầu tiên, Báo Berry xuất sắc giành chiến thắng trước Cao Bồi Lang. Kết quả này đồng nghĩa với việc Cao Bồi Lang phải dừng chân tại chương trình, bước vào khoảnh khắc tháo mặt nạ và chính thức tiết lộ danh tính trước khán giả.

Tiếp nối chương trình, Cậu Tư Lành mang đến ca khúc Thành phố phiêu bồng, một sáng tác của Ân Nhi. Không đơn thuần là câu chuyện về một tình yêu tan vỡ, ca khúc còn chất chứa nỗi niềm của người đàn ông phải gánh vác nhiều trách nhiệm trong cuộc sống, đôi khi không thể dành trọn vẹn thời gian và tình cảm cho người mình yêu. Đây cũng chính là những trải nghiệm mà nam ca sĩ từng đi qua.

Trấn Thành nhận xét giọng hát của mascot như đang tìm về sự an yên sau những trải nghiệm và thăng trầm đã qua.

Trong khi đó, KOALAOKE lựa chọn Lênh đênh - một sáng tác do chính mascot tự viết. Mascot còn chia sẻ rằng "Lênh đênh" cũng là cách anh nhìn nhận về những lựa chọn trong cuộc sống. Có những thời điểm, con người cảm thấy chơi vơi, không biết liệu mình có đang đi đúng hướng trên hành trình theo đuổi đam mê hay không. Chính những suy tư ấy đã tạo nên chiều sâu cho ca khúc, đồng thời cho thấy một góc nhìn trưởng thành hơn trong âm nhạc của KOALAOKE.

Sự thay đổi trong màu sắc âm nhạc của KOALAOKE nhận được nhiều lời khen từ ban cố vấn.

Khép lại hành trình tại chương trình, Cao Bồi Lang chính thức tháo mặt nạ, để lộ danh tính là ca sĩ Anh Quân Idol. Đáng chú ý, những dự đoán về danh tính mascot của các cố vấn ở những vòng thi trước đều không chính xác, khiến màn lộ diện càng trở nên bất ngờ và thú vị. Chia sẻ về lý do lựa chọn The Masked Singer Vietnam làm sân khấu đánh dấu sự trở lại, Anh Quân Idol cho biết anh từng lo lắng khán giả sẽ nghĩ mình không còn hoạt động nghệ thuật.

Anh Quân Idol cũng gửi gắm một suy ngẫm từ chính hành trình của mình: Bất kỳ ai cũng có thể gặp phải những gập ghềnh hay biến cố trong cuộc đời, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cách mỗi người đối diện và vượt qua chúng.

Một màn lộ diện khác cũng nhận được nhiều sự chú ý trong tập 7 chính là KOALAOKE. Phần lớn các cố vấn đã đưa ra dự đoán chính xác về danh tính mascot là buitruonglinh. Sau khi tháo bỏ lớp mặt nạ, nam ca sĩ có cơ hội thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác với hình ảnh quen thuộc trước công chúng: thoải mái, hoạt ngôn và có phần tinh nghịch hơn.

Giải thích về cái tên KOALAOKE, buitruonglinh chia sẻ rằng cuộc sống vốn không dễ dàng và luôn có những khó khăn cần đối mặt. Tuy nhiên, nếu lựa chọn đón nhận mọi thứ bằng thái độ tích cực, đồng thời giữ cho mình nguồn năng lượng lạc quan, mọi chuyện rồi sẽ trở nên “oke”.

Hai màn lộ diện trong tập 7 không chỉ khép lại hành trình của Cao Bồi Lang và KOALAOKE tại The Masked Singer Vietnam 2026, mà còn mở ra những câu chuyện chân thực về hành trình làm nghề, những thăng trầm và tình yêu âm nhạc của Anh Quân Idol và buitruonglinh. Đằng sau mỗi lớp mascot không chỉ là một giọng ca được che giấu, mà còn là những cá tính, trải nghiệm và hành trình riêng đầy cảm xúc đang chờ được khán giả khám phá.