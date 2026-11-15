Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-3: Best 5 trình diễn solo, CONGB 'thống nhất' khán đài

Trải qua 20 màn trình diễn, Anh Trai buitruonglinh bước lên sân khấu và mở màn cho chuỗi 5 ca khúc solo được mang đến khán giả trong D-3 của concert Tinh Hà “Say Hi”. Đây là “sít rịt” dành cho khán giả tại Hà Nội khi những bài hát trong đêm Chung kết lần đầu tiên được biểu diễn.

Vẫn là giao diện chàng thơ dịu dàng, ấm áp quen thuộc, buitruonglinh tạo nên bầu không khí lãng mạn, ngập tràn tình yêu với ca khúc Top 1. Các Archer đã cùng hòa vang giọng hát, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn.

Sau ca khúc nhẹ nhàng của buitruonglinh, Captain Boy thay đổi bầu không khí với những nốt nhạc trầm lắng, nhiều tâm sự với Vô Tình Đánh Rơi. Giọng hát trầm khàn của nam ca sĩ sinh năm 2003 được thể hiện trọn vẹn qua bản Ballad do anh sáng tác.

Khi được mang đến concert, phần trình diễn kết hợp cùng với vũ công cũng được giữ nguyên giống như khi khán giả theo dõi qua màn hình. Vì vậy, các fan đã có một trải nghiệm “tuyệt đối điện ảnh”. Khả năng biểu diễn trực tiếp trọn vẹn về cả giọng hát và vũ đạo của Captain Boy đã khiến các Cừu Có Cánh - FC của anh chàng thêm phần tự hào.

Không để sân khấu hạ nhiệt, CONGB là Anh Trai tiếp theo xuất hiện, mang đến bản hit chờ chút…. Là ca khúc nổi bật trong chương trình, không bất ngờ khi phần trình diễn này được khán giả hưởng ứng mạnh mẽ. CONGB đã có màn “thống nhất” khán đài khi “mồi” cho khán giả hát đoạn điệp khúc của mình.

Những giai điệu dịu dàng vang lên cùng sân khấu được dàn dựng với hiệu ứng bong bóng bay cùng màn fanchant ấn tượng.

Sau những phút giây nhẹ nhàng, Á quân Dương Domic xuất hiện và khuấy động sân khấu với ca khúc Tell Me Why. Những giai điệu sôi động cùng giọng hát bùng nổ của Dương Domic đã tạo nên những phút giây trình diễn bùng nổ trên sân khấu.

Ngay từ khi Tell Me Why được phát sóng, nhiều khán giả đã mong đợi ca khúc mang hơi hướng Rock này được trình diễn trực tiếp tại concert. Và không để người hâm mộ phải thất vọng, ca khúc này đã phát huy tiềm năng khi được thể hiện trực tiếp bởi chính chủ và khiến khán giả quẩy hết mình trong đêm nhạc.

Khép lại 5 phần trình diễn solo là sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD với ca khúc Casting. Quán quân của Tinh Hà “Say Hi” đã không để bất cứ một tài năng nào của mình bị bỏ lại khi Anh Trai này đã mở màn phần trình diễn bằng cách chơi nhạc cụ, thể hiện giọng hát đặc trưng cùng màn biểu diễn vũ đạo xuất sắc.

Đặc biệt, ca khúc này còn được thổi một làn gió mới khi Quang Hùng MasterD bất ngờ thể hiện khả năng chơi DJ của mình, tạo nên một bản remix ngay trên sân khấu. Nhiều khán giả gọi đây là sự trở lại của DJ Hùng Muzik, khiến cho toàn bộ khán đài, từ khu vực đứng đến khu ghế ngồi, đều hóa thành vũ trường sôi động.

5 ca khúc solo của Best 5 đã để lại cho những khán giả tại Hà Nội vô số cảm xúc. Vì vậy, những khán giả của D-1 và D-2 tại TP.HCM cũng có phần tiếc nuối và mong muốn được hòa chung vào không khí của những màn trình diễn này nếu chuỗi concert được kéo dài thêm.