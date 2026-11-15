Phản ứng của siêu mẫu Thanh Hằng khi Hoa hậu Tô Diệp Hà và Emoura Phạm đến chào hỏi

Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng đã xuất hiện tại show diễn thời trang của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Bên cạnh những thiết kế ấn tượng, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt. Đáng chú ý, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Thanh Hằng gặp gỡ hai đàn em là Hoa hậu Tô Diệp Hà và Emoura Phạm bất ngờ được chia sẻ trên nền tảng TikTok, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Theo những hình ảnh được ghi lại, Thanh Hằng xuất hiện trong bộ trang phục màu đỏ nổi bật, ngồi trò chuyện cùng các khách mời tại sự kiện. Trong khi đó, Tô Diệp Hà và Emoura Phạm gây ấn tượng với diện mạo thanh lịch. Một người diện thiết kế trắng kết hợp chi tiết lông vũ mềm mại, người còn lại lựa chọn trang phục đen phối trắng với kiểu dáng trễ vai sang trọng.

Tô Diệp Hà và Emoura Phạm lễ phép chào hỏi đàn chị - siêu mẫu Thanh Hằng ở hậu trường. Ảnh chụp màn hình TikTok Sunsee Showbiz.

Khi nhìn thấy Thanh Hằng, Tô Diệp Hà và Emoura Phạm đã chủ động tiến đến chào hỏi đàn chị. Đáp lại, nữ siêu mẫu thể hiện thái độ thân thiện, vui vẻ trò chuyện cùng hai đàn em. Đặc biệt, Thanh Hằng còn nở nụ cười rạng rỡ, tạo nên bầu không khí thoải mái trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã dành lời khen cho cách ứng xử của cả 3 người đẹp. Trong đó, không ít ý kiến đánh giá cao sự lễ phép, chủ động chào hỏi của Tô Diệp Hà và Emoura Phạm khi gặp một đàn chị có nhiều năm hoạt động trong làng thời trang Việt.

Bên cạnh đó, thái độ cởi mở của Thanh Hằng cũng nhận được những phản hồi tích cực. Dù là gương mặt kỳ cựu trong giới người mẫu, nữ siêu mẫu vẫn tạo cảm giác gần gũi, thoải mái khi giao tiếp với các đàn em. Nhiều khán giả cho rằng chính những hành động nhỏ như vậy đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp, thể hiện sự tôn trọng giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã dành lời khen cho cách ứng xử của cả 3 người đẹp. Ảnh chụp màn hình TikTok Sunsee Showbiz.

Đáng chú ý, tại sự kiện lần này, Hoa hậu Tô Diệp Hà còn có màn trở lại sàn diễn catwalk. Không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời, người đẹp còn trực tiếp sải bước trên sàn diễn, khoe nhan sắc cùng thần thái tự tin. Màn tái xuất này cũng trở thành một điểm nhấn trong lần xuất hiện của Tô Diệp Hà, cho thấy sự gắn bó và niềm yêu thích mà cô dành cho lĩnh vực thời trang.

Hoa hậu Tô Diệp Hà còn có màn trở lại sàn diễn catwalk cùng Emoura Phạm.

Có thể thấy, bên cạnh những màn trình diễn trên sàn catwalk, các khoảnh khắc tương tác phía sau sự kiện cũng nhận được sự quan tâm không kém. Cuộc gặp gỡ giữa Thanh Hằng, Tô Diệp Hà và Emoura Phạm là một trong những hình ảnh đẹp, ghi điểm với khán giả nhờ sự thân thiện và cách ứng xử tinh tế của cả ba người đẹp.