Đạt 5 tỷ lượt xem với 'Lệ ngang trời', A Tuân tiếp tục thử sức với MV hài

Tại sự kiện, A Tuân tiết lộ Lệ ngang trời đã cán mốc 5 tỷ lượt xem trên nền tảng social. Thành tích này đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ. Tuy nhiên, thay vì xem đây là áp lực phải vượt qua, anh lựa chọn tiếp tục thử nghiệm với những màu sắc âm nhạc khác nhau.

Bằng Cường (chính giữa) đến chúc mừng A Tuân (bên trái) có sản phẩm âm nhạc đạt thành tích đáng nể.

Sản phẩm mới Giàu to hay sầu lo do chính A Tuân sáng tác, khai thác câu chuyện về tiền bạc, danh vọng và những giá trị trong cuộc sống. Nếu Lệ ngang trời tập trung vào những cung bậc cảm xúc trong tình yêu thì ca khúc lần này mang đến góc nhìn gần gũi hơn về hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Thông qua tác phẩm, nam ca sĩ muốn gửi gắm suy nghĩ rằng giàu có hay thành công không phải là thước đo duy nhất của một cuộc đời đáng sống. Đôi khi, sự bình yên và tình cảm chân thành từ những người thân yêu mới là điều đáng trân trọng.

A Tuân (bên phải) và diễn viên hài Gia Bảo.

Theo ê kíp, quá trình chuẩn bị và thực hiện MV kéo dài khoảng một tháng, riêng thời gian ghi hình liên tục lên đến 17 tiếng. Bên cạnh phần âm nhạc, câu chuyện và cách thể hiện của các diễn viên là những yếu tố được chú trọng trong sản phẩm lần này. Chia sẻ về kỳ vọng dành cho ca khúc mới, A Tuân cho biết, anh không đặt mục tiêu phải lặp lại hay vượt qua thành tích của Lệ ngang trời. Với nam ca sĩ, mỗi sản phẩm đều có hành trình riêng và điều quan trọng hơn cả là cảm xúc mà tác phẩm có thể mang đến cho người nghe. Anh mong khán giả tìm thấy sự đồng cảm qua câu chuyện được kể, thay vì chỉ chú ý đến những con số trên các nền tảng.

Ở tuổi 40, bên cạnh việc duy trì hoạt động ca hát, nam ca sĩ tiếp tục phát triển nội dung trên các nền tảng số, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và video mang màu sắc hài hước. Sau những dấu ấn đã có, A Tuân cho thấy, anh vẫn muốn tiếp tục theo đuổi âm nhạc theo cách riêng, không quá đặt nặng việc chạy theo thành tích mà hướng đến sự gần gũi và kết nối với khán giả.