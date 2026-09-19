Johnny Trí Nguyễn cùng con gái đi thảm đỏ

Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện cùng con gái Thanh An tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) ở Canada ngày 18/9. Đây là dịp hiếm hoi nam diễn viên công khai đồng hành cùng con gái tại một sự kiện điện ảnh quốc tế.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình được lựa chọn trình chiếu trong khuôn khổ TIFF năm nay, ở hạng mục Gala Presentation.

Johnny Trí Nguyễn và con gái Thanh An trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Toronto. Ảnh: ĐPCC.

Trên thảm đỏ, Johnny Trí Nguyễn diện suit đen, kết hợp sơ mi trắng và cà vạt đồng điệu. Thanh An chọn váy đỏ ôm dáng, có các chi tiết đính kết ở thân váy, để tóc dài uốn nhẹ. Cô đứng sát bên, khoác tay cha khi cùng tạo dáng trước ống kính.

Trên trang cá nhân, Johnny Trí Nguyễn cũng chia sẻ tấm ảnh selfie cùng con gái. Johnny Trí Nguyễn vui khi có con gái đồng hành trong một dịp quan trọng liên quan đến công việc.

Johnny Trí Nguyễn chia sẻ bức ảnh chụp cùng con gái trên trang cá nhân. Ảnh: @Johnnytrínguyễn.

Thanh An là con gái út của Johnny Trí Nguyễn và ca sĩ Vũ Lynn Cathy. Cô lớn lên tại Mỹ, ít xuất hiện trước truyền thông và gần như không tham gia các hoạt động giải trí cùng cha. Những năm gần đây, Johnny Trí Nguyễn thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh con gái trên trang cá nhân, cho biết Thanh An có hứng thú với diễn xuất và công việc làm phim. Vì vậy, việc cô xuất hiện cùng cha tại TIFF lần này cũng gây chú ý.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, lấy cảm hứng từ huyền sử thời Đinh. Phim theo chân bảy tráng sĩ nhận nhiệm vụ đưa 99 cỗ quan tài của Đinh Tiên Hoàng theo bảy hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng những thế lực muốn tìm và phá lăng mộ. Dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Johnny Trí Nguyễn, Trần Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, NSND Tự Long, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan...

Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn hành động, đồng thời đóng vai Hữu tướng quân.

Phim ra rạp Việt Nam cuối tháng 8 và sau đó nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tác phẩm được phản hồi tích cực về bối cảnh, những cảnh võ thuật, song kịch bản và diễn xuất chưa đạt kỳ vọng. Doanh thu hiện tại của Hộ linh tráng sĩ ở rạp Việt là hơn 37 tỷ đồng.