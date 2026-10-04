Trại buôn người: Cuộc chiến sinh tồn sau cái bẫy 'việc nhẹ, lương cao'
ĐNCT - Lấy bối cảnh xoay quanh những nạn nhân bị đẩy vào đường dây buôn người sau lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”, bộ phim đưa khán giả vào hành trình sinh tồn và tìm đường trở về. Những màn hành động trực diện, quy mô dàn dựng lớn tạo nhịp phim nhanh, trong khi câu chuyện gia đình và khát vọng tự do trở thành mạch cảm xúc xuyên suốt.
Khán giả đến rạp không chỉ để xem những màn đánh nhau. Họ còn bị kéo vào một câu chuyện về gia đình, về những con người bị tước quyền lựa chọn và về hành trình tìm lại tự do.
Theo số liệu Box Office được đề cập, mức doanh thu 50 tỷ đồng sau hai ngày là tín hiệu đáng chú ý đối với một bộ phim Việt thuộc thể loại hành động. Thành tích này cho thấy sức hút của những tác phẩm nội địa được đầu tư về quy mô, đồng thời cho thấy khán giả vẫn dành sự quan tâm cho những câu chuyện gắn với các vấn đề của đời sống
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/trai-buon-nguoi-cuoc-chien-sinh-ton-sau-cai-bay-viec-nhe-luong-cao-3354073.html