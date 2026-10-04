Gia thế bất ngờ của bạn trai Tân Hoa hậu Quỳnh Anh

Sau khi Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, những thông tin xoay quanh đời tư của nàng hậu tiếp tục nhận được sự quan tâm. Hiện tại, người đẹp 9x đang hẹn hò với Neyun - một TikToker sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội và từng gây chú ý với loạt video triệu view.

Sau khoảnh khắc đăng quang, cô xuống sân khấu cùng bạn trai và người thân chia sẻ niềm vui, cảm xúc.

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Bạn trai Tân Hoa hậu Quỳnh Anh bắt đầu được chú ý khoảng năm 2022 với những video biến hình, bắt trend. Từ đó, Neyun xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể, hiện tài khoản TikTok của anh có khoảng 1,4 triệu người theo dõi.

Tháng 10/2025, Quỳnh Anh và Neyun chính thức công khai mối quan hệ sau thời gian vướng nghi vấn hẹn hò. Cả hai lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ tại một sự kiện ở TP.HCM ngày 18/10, sau đó đăng tải những khoảnh khắc tình cảm nhân dịp 20/10.

Sở hữu gương mặt thư sinh, thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi cùng phong cách thời trang trẻ trung, Neyun từng thu hút sự chú ý qua những video có hàng triệu lượt xem. Anh cũng hợp tác với nhiều nhãn hàng trong vai trò người mẫu ảnh, gương mặt quảng cáo.

Chuyện tình của cặp đôi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận vì sự chênh lệch chiều cao. Theo thông tin được đăng tải thời điểm đó, Neyun cao 1m63, thấp hơn bạn gái khoảng 10 cm.

Bên cạnh những lời chúc phúc, nam TikToker còn phải đối mặt với không ít bình luận chê bai vóc dáng và phong cách ăn mặc. Khi một tài khoản mạng xã hội có lời lẽ miệt thị ngoại hình của bạn trai, Quỳnh Anh lập tức đáp trả: "Tôi không ngại mắc gì bạn ngại".

Khi được một người hâm mộ hỏi về kế hoạch đưa bạn gái gặp bố mẹ, Neyun cũng tiết lộ rằng anh đang chuẩn bị. Những động thái này làm dấy lên đồn đoán cả hai sắp về chung một nhà. Tuy nhiên, cặp đôi chưa xác nhận kế hoạch kết hôn.

Thời gian gần đây, Quỳnh Anh và Neyun vẫn đều đặn chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên nửa kia. Sau khi Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 tối 2/10, chuyện tình của cặp đôi một lần nữa nhận được sự quan tâm. Neyun cũng xuất hiện tại đêm chung kết để chúc mừng chiến thắng của bạn gái.