Cát Tường và Trung Dũng sau 30 năm

Với Cát Tường và Trung Dũng, “hạnh phúc” lần này không đến từ chuyện đời tư mà nằm ở việc được làm nghề theo cách mới và nhìn thấy những nội dung mình ấp ủ được công chúng đón nhận.

Chia sẻ về phản hồi dành cho dự án, ê-kíp bày tỏ niềm vui: “Không có gì hạnh phúc hơn, ê-kíp xin cảm ơn những khán giả thân yêu đã xem hết những nội dung mà chúng em ấp ủ, cảm ơn cả nhà nhiều lắm ạ! Ôi yêu khán giả quá”. Với Cát Tường và Trung Dũng, sự đón nhận ấy trở thành nguồn động viên sau quyết định cùng nhau bắt đầu một hành trình khác ở chặng đường sự nghiệp.

Cát Tường và Trung Dũng cùng nhau xây dựng dự án “Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả”.

Cát Tường và Trung Dũng cùng nhau xây dựng dự án “Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả”, nơi hai nghệ sĩ trò chuyện về những câu chuyện đời sống dưới góc nhìn của người đã có nhiều năm trải nghiệm trong nghề. Không còn hóa thân vào nhân vật hay đứng trước một kịch bản phim, Cát Tường và Trung Dũng xuất hiện với hình ảnh gần gũi hơn, cùng chia sẻ quan điểm về những vấn đề được nhiều người quan tâm.

Sau khi lên sóng 3 số đầu tiên, dự án nhanh chóng ghi nhận lượng người xem đáng chú ý. Kênh hiện có khoảng 3,47 nghìn người đăng ký, trong khi ba video đầu tiên lần lượt đạt khoảng 49 nghìn, 30 nghìn và 32 nghìn lượt xem.

Đáng chú ý, sức hút của Thật và Giả không chỉ tập trung ở số đầu tiên. Hai tập tiếp theo vẫn duy trì lượng người xem ổn định, cho thấy dự án tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả sau hiệu ứng từ tập mở màn. Đây là tín hiệu đáng chú ý với một dự án mới được Cát Tường và Trung Dũng xây dựng trong thời gian chưa lâu.

Bên dưới các video, nhiều người xem chia sẻ câu chuyện và để lại những chủ đề mà họ mong muốn hai nghệ sĩ tiếp tục bàn luận. Chính sự tương tác này cũng mở ra thêm ý tưởng cho Cát Tường và Trung Dũng trong những dự án tiếp theo.

Sau Thật và Giả, Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục hé lộ một quyết định khác, cũng xuất phát từ đề nghị của khán giả. Cả hai dự kiến cùng thực hiện chương trình xoay quanh câu chuyện mai mối, kết nối những người đang tìm kiếm một nửa phù hợp.

Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục hé lộ một dự án mới.

Cát Tường cho biết sau những tập đầu tiên của Thật và Giả, nhiều khán giả đặt câu hỏi vì sao hai nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm sống lại không thử dùng những trải nghiệm của mình để ghép đôi cho những người có nhu cầu. Nữ nghệ sĩ cho biết cô từng không muốn tiếp tục công việc mai mối vì lo “làm mai mối nhiều quá sẽ mất duyên”, nhưng trước sự yêu thích và đề nghị từ công chúng, cô cùng Trung Dũng quyết định thử sức một lần nữa.

Trung Dũng cũng đồng tình với ý tưởng này. Nam diễn viên cho rằng Cát Tường vốn được nhiều người yêu thích khi đảm nhận vai trò “bà mối”, vì vậy anh muốn đồng hành để tạo thành một cặp “ông mai - bà mối”. Nếu được triển khai, chương trình sẽ có cách làm khác những format trước đây và cả hai dự định đi đến nhiều nơi để kết nối những người đang tìm kiếm tình yêu.

Từ những phản hồi dành cho Thật và Giả đến kế hoạch thực hiện chương trình mới, có thể thấy quyết định hợp tác của Cát Tường và Trung Dũng đang mở ra một hướng đi khác trong công việc. Sau nhiều năm xuất hiện trên màn ảnh và sân khấu, cả hai không chỉ tiếp tục diễn xuất mà còn chủ động tìm kiếm những hình thức tương tác trực tiếp hơn với công chúng.

Cát Tường và Trung Dũng có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Nam. Nữ nghệ sĩ ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Đồng tiền xương máu, Gọi giấc mơ về, Cô gái xấu xí... Bên cạnh diễn xuất, cô còn được biết đến với vai trò MC và đặc biệt là hình ảnh “bà mối” trong nhiều chương trình truyền hình.

Trong khi đó, Trung Dũng có hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ghi dấu qua nhiều phim truyền hình như Mùi ngò gai, Miền đất phúc, Cổng mặt trời, Gạo nếp gạo tẻ... Nam diễn viên cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh, trong đó có Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Chị dâu. Riêng Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh đạt hơn 273 tỷ đồng doanh thu phòng vé, còn Chị dâu thu về hơn 100 tỷ đồng.

Đi qua hơn 30 năm làm nghề, Cát Tường và Trung Dũng vẫn giữ được sự gắn bó và ăn ý khi đồng hành trong công việc. Lần hợp tác này vì thế không chỉ mang đến một dự án mới mà còn giúp hai nghệ sĩ có thêm không gian để chia sẻ những câu chuyện đời sống, tiếp cận khán giả theo cách gần gũi hơn.

Với Cát Tường và Trung Dũng, niềm hạnh phúc sau quyết định này nằm ở những phản hồi tích cực từ công chúng và cảm giác được tiếp tục sáng tạo sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Khi một dự án còn mới nhưng đã tạo được sự quan tâm nhất định, đó cũng là động lực để hai nghệ sĩ tiếp tục thử nghiệm những ý tưởng mới trong chặng đường phía trước.