Vì sao Châu Tinh Trì dần rời xa vị trí diễn viên chính?

Trong giai đoạn đỉnh cao, Châu Tinh Trì gắn liền với hình ảnh nam chính có cách diễn đặc trưng, từ những nhân vật bình dân, vụng về đến các kiểu người tưởng như thất bại nhưng luôn tìm được cách tạo ra tiếng cười. Tuy nhiên, từ đầu những năm 2000, ông bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho công việc đạo diễn. Đội Bóng Thiếu Lâm và Tuyệt Đỉnh Kung Fu cho thấy Châu Tinh Trì không chỉ muốn đứng trước máy quay mà còn muốn kiểm soát nhiều hơn cách câu chuyện được kể.

Việc vừa đóng chính vừa đạo diễn cũng khiến khối lượng công việc của ông tăng lên đáng kể. Châu Tinh Trì từng chia sẻ về sự khó khăn khi phải liên tục chuyển đổi giữa vị trí diễn viên và đạo diễn trên trường quay. Khi quy mô sản xuất ngày càng lớn, việc đảm nhận cả hai vai trò trở thành một thách thức, từ đó thúc đẩy ông tập trung nhiều hơn vào công việc phía sau máy quay.

Châu Tinh Trì từng là gương mặt chủ chốt của dòng phim hài Hong Kong.

Sự thay đổi thể hiện rõ qua CJ7. Đây là bộ phim cuối cùng Châu Tinh Trì đóng vai chính, nhưng thời lượng xuất hiện của ông không còn giữ vị trí áp đảo như những tác phẩm trước. Sau đó, ông gần như rút khỏi màn ảnh để tập trung vào công việc đạo diễn và sản xuất. Với Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện, ông không trực tiếp xuất hiện mà đứng sau dự án với vai trò đạo diễn và biên kịch. Mỹ Nhân Ngư hay Tân Vua Hài Kịch tiếp tục cho thấy dấu ấn của Châu Tinh Trì nằm nhiều hơn ở cách xây dựng câu chuyện, nhân vật và chất hài đặc trưng.

Ở một khía cạnh khác, tuổi tác cũng khiến việc trở lại vị trí diễn viên chính không còn đơn giản như trước. Châu Tinh Trì sinh năm 1962 và bước vào tuổi 64 trong năm 2026. Sau nhiều thập niên hoạt động, yêu cầu thể lực của việc vừa diễn xuất vừa đạo diễn không còn giống thời kỳ ông còn ở đỉnh cao. Chính Châu Tinh Trì từng thừa nhận ông không còn quá khao khát diễn xuất và đang chờ một vai diễn thực sự phù hợp.

Điều đó không đồng nghĩa Châu Tinh Trì từ bỏ hoàn toàn nghiệp diễn. Ông vẫn để ngỏ khả năng trở lại nếu xuất hiện một nhân vật đủ thú vị và phù hợp. Điểm khác biệt là hiện tại, ông không còn đặt mục tiêu phải xuất hiện trong mọi bộ phim do mình thực hiện.

Châu Tinh Trì trong Tuyệt Đỉnh Kung Fu, một trong những tác phẩm nổi bật của ông ở cả vai trò diễn viên và đạo diễn.

Hành trình của Châu Tinh Trì vì thế có thể được nhìn nhận như một sự chuyển đổi vai trò. Từ một ngôi sao tạo nên sức hút trực tiếp trên màn ảnh, ông dần trở thành người đứng phía sau định hình câu chuyện và phát hiện những gương mặt mới. Sức ảnh hưởng của Châu Tinh Trì không còn phụ thuộc vào số phút ông xuất hiện, mà nằm ở dấu ấn nghệ thuật được duy trì qua những dự án mà ông tham gia.

Sau nhiều năm rời xa vị trí nam chính, điều khán giả chờ đợi không hẳn là một màn trở lại thường xuyên của Châu Tinh Trì, mà là liệu ông có tìm được một vai diễn đủ đặc biệt để một lần nữa khiến công chúng muốn nhìn thấy ông đứng trước ống kính.