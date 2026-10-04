Tập 14 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026': Cuộc đua gay cấn giành suất vào gia tộc 'Anh tài toàn năng'

Toki Thành Thỏ và 14 Casper bất ngờ trở lại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 trong đêm chung kết, tiếp tục đồng hành cùng các “anh tài” sau quãng thời gian phải rời chương trình.

14 Casper, Toki Thành Thỏ trở lại với chương trình

Sau khi trở lại, Toki Thành Thỏ và 14 Casper bước vào phần lựa chọn đội hình để chuẩn bị cho những màn trình diễn cuối cùng. Toki Thành Thỏ lựa chọn về Nhà Lẫy lừng của thủ lĩnh Huỳnh Lập. Trong khi đó, 14 Casper quyết định lựa chọn về với Nhà Lục lạc.

Tại chung kết, 24 “anh tài” được chia thành 2 liên minh, cùng tranh tài qua 3 vòng đấu gồm Tiên phong, Tiến công và Đại chiến.

Mở màn đêm chung kết, vòng đấu Tiên phong trở thành sân khấu dành riêng cho các thủ lĩnh của 2 liên minh. Thanh Duy - Mew Amazing đại diện liên minh Kỳ tích.

Tiết mục "Trốn tìm" của liên minh "Khải hoàn"

Trong khi đó, Huỳnh Lập - OSAD là hai thủ lĩnh của liên minh Khải hoàn. Mỗi liên minh sẽ lần lượt trình diễn một tiết mục, sau đó khán giả tại trường quay bình chọn để quyết định liên minh giành 2 vị trí đầu tiên ra mắt gia tộc “Anh tài toàn năng”.

Với liên minh Khải hoàn, sân khấu mở màn mang tên Trốn tìm, quy tụ sự kết hợp giữa OSAD và Huỳnh Lập. Tiết mục được xây dựng từ hình ảnh 2 thám tử cùng lên đường truy tìm một cô gái, nhưng càng đi sâu vào hành trình, câu chuyện càng được mở ra theo hướng bất ngờ.

Liên minh "Kỳ tích" với "Bầu trời mới"

Sau màn trình diễn Trốn tìm, đến lượt liên minh Kỳ tích bước vào vòng đấu. Nếu Khải hoàn lựa chọn câu chuyện trào phúng về hành trình truy tìm nhau, Kỳ tích lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác với Bầu trời mới, tiết mục xoay quanh những ngã rẽ, lựa chọn và hai tương lai song song của một con người.

Sau khi vòng đấu Tiên phong kết thúc, kết quả bình chọn đã đưa liên minh Kỳ tích giành chiến thắng với 2.720 điểm, trong khi liên minh Khải hoàn nhận 2.260 điểm. Chiến thắng này đã giúp Kỳ tích mang về 2 vị trí ra mắt đầu tiên trong gia tộc “Anh tài toàn năng”.

Tiết mục "Em tôi" mang đến câu chuyện cảm động về những người lính

Sang đến vòng Tiến công, ở trận đấu vocal, liên minh Kỳ tích mang đến tiết mục Em tôi với đội hình gồm Thỏ DALAB, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, 14 Casper và Cheng. Tiết mục được xây dựng từ hình ảnh những người lính đang làm nhiệm vụ, bất ngờ nhận tin quê nhà chìm trong bão lũ. Từ đó, câu chuyện chuyển sang nỗi đau của những người anh khi hay tin người em đã bị dòng nước cuốn trôi trong lúc tham gia cứu người.

Đối đầu với Em tôi của liên minh Kỳ tích, liên minh Khải hoàn mang đến Cơm nhà cho trận đấu vocal. Với It’s Charles, tiết mục bắt đầu từ một câu hỏi rằng làm thế nào để kể câu chuyện của chính mình cùng những thành viên trong liên minh khi mỗi người có một gia đình, một ký ức và một “hương vị cơm nhà” khác nhau? Với trăn trở đó, It’s Charles viết thêm những phần lời với tâm thế của những người con, cố gắng tìm ra điểm chung giữa các thành viên.

Hình ảnh xúc động trong tiết mục "Cơm nhà"

Kết thúc trận đấu vocal, cuộc cạnh tranh giữa 2 liên minh diễn ra với khoảng cách sít sao. Tiết mục Cơm nhà nhận 1.540 điểm, trong khi Em tôi nhận về 1.530 điểm. Với kết quả này, liên minh Khải hoàn giành chiến thắng trong trận đấu vocal của vòng Tiến công.

Ở phần perform của vòng Tiến công, liên minh Kỳ tích mang đến sân khấu 60 năm cuộc đời với một tiết mục sôi động nhưng được xây dựng như một hành trình nhìn lại những cột mốc của đời người.

Mew Amazing cho biết, ngay khi nhận đề bài, các thành viên đã xác định đây sẽ là một ca khúc giàu năng lượng. Tuy nhiên, sau quá trình trao đổi với ê-kíp, nhóm quyết định không dừng lại ở yếu tố giải trí mà muốn gửi gắm một thông điệp sâu hơn về cách mỗi người sống và nhìn lại cuộc đời mình.

Tiết mục "60 năm cuộc đời"

Trong phần perform, liên minh Khải hoàn mang đến Tóc ngắn với sân khấu rực rỡ, sôi động và giàu màu sắc, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam. Không chỉ đơn thuần làm mới một ca khúc quen thuộc, các thành viên muốn gửi gắm thông điệp về sự độc bản, tự tin và quyền được là chính mình của mỗi người phụ nữ, đồng thời đặt vấn đề về những định kiến giới trong cách con người ăn mặc, thể hiện bản thân.

Jun Phạm trong bài thi "Tóc ngắn"

Về phần âm nhạc, OSAD cho biết nhóm đã chủ động thay đổi màu sắc của ca khúc để phù hợp với tinh thần trẻ trung, vui vẻ của sân khấu. Bên cạnh đó, đằng sau không gian sân khấu đầy màu sắc là hình ảnh một khu chợ Việt Nam.

Về kết quả trận đấu, Tóc ngắn giành 1.680 điểm, vượt qua 60 năm cuộc đời của liên minh Kỳ tích với 1.370 điểm, qua đó giúp Khải hoàn giành chiến thắng ở lượt đấu perform. Sau 2 vòng đấu, liên minh Khải hoàn đang sở hữu 4 vị trí trong gia tộc “Anh tài toàn năng”, trong khi liên minh Kỳ tích có 2 vị trí.