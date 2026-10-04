'Người thương' Phương Mỹ Chi báo tin vui

Mới đây, diễn viên Bảo Định chia sẻ khoảnh khắc nhận tin vui tại Grooming Awards 2026, kèm dòng trạng thái: “Cảm ơn món quà mà tất cả mọi người đã dành cho Chi và mình. Đây có lẽ là giải thưởng Dual Star đầu tiên trong sự nghiệp của cả hai anh em. Chiếc cúp sẽ sớm đến tay em, đợi anh nha Phương Mỹ Chi. Còn bây giờ phải chuẩn bị sẵn sàng gặp lại nhau vào ngày 3/10 thôi nhỉ. Đêm nhạc hội ơi, I’m coming”.

Theo chia sẻ của diễn viên Bảo Định, anh và Phương Mỹ Chi cùng được xướng tên với giải thưởng Dual Star. Nam diễn viên cũng cho biết đây là giải thưởng đầu tiên mang dấu ấn chung của cả hai trong hành trình nghệ thuật. Trong khi Bảo Định trực tiếp có mặt nhận cúp, Phương Mỹ Chi không thể xuất hiện vì đang chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra ngày 3/10. Thông tin này được ghi nhận trong những chia sẻ mới nhất xoay quanh thành tích của cặp đôi sau màn kết hợp trong MV.

Diễn viên Bảo Định chia sẻ khoảnh khắc nhận tin vui tại Grooming Awards 2026.

Điều khiến câu chuyện được chú ý hơn nằm ở cách diễn viên Bảo Định nhắc đến Phương Mỹ Chi. Sau màn kết hợp trong Thiên Đường Với Người Thương, anh được khán giả gọi vui là “người thương” hay “chú rể” của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, đây là cách gọi bắt nguồn từ hình tượng của hai nhân vật trong MV, không phải xác nhận về chuyện tình cảm ngoài đời.

Trong Thiên Đường Với Người Thương, diễn viên Bảo Định vào vai Định, còn Phương Mỹ Chi đảm nhận nhân vật Chi. Hai người là một cặp “thanh mai trúc mã”, cùng lớn lên trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ, từ tình bạn thuở nhỏ dần phát triển thành tình yêu, rồi nên duyên vợ chồng.

Diễn viên Bảo Định và Phương Mỹ Chi trong Thiên Đường Với Người Thương.

Chính những phân cảnh tình cảm, đặc biệt là hình ảnh Bảo Định và Phương Mỹ Chi xuất hiện bên nhau trong trang phục cưới truyền thống Khmer, khiến khán giả nhanh chóng gọi nam diễn viên là “người thương” của nữ ca sĩ. Sau khi MV phát hành, cả hai cũng có nhiều tương tác thân thiết trong công việc, tiếp tục tạo sự quan tâm từ người hâm mộ. Dù vậy, Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định hiện được xác định là những đồng nghiệp thân thiết.

Nếu Thiên Đường Với Người Thương mang đến cho diễn viên Bảo Định hình ảnh một chàng trai hiền lành, tình cảm, thì hành trình điện ảnh trước đó của anh lại có màu sắc hoàn toàn khác. Bảo Định tên đầy đủ là Đào Duy Bảo Định, sinh năm 1994, quê Khánh Hòa. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh từng học Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, làm bartender, nhân viên văn phòng và có thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Cơ duyên với điện ảnh đến từ Sài Gòn Trong Cơn Mưa, sau đó diễn viên Bảo Định tiếp tục góp mặt trong một số dự án như Việt và Nam, The Cash-way, Mắt Nhắm Mắt Mở và Trong Lòng Đất. Phần lớn những tác phẩm đầu tiên của anh mang màu sắc độc lập, giúp nam diễn viên tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào dự án thương mại quy mô lớn.

Diễn viên Bảo Định.

Bước ngoặt của diễn viên Bảo Định đến vào năm 2025 với Tử Chiến Trên Không. Anh đảm nhận vai Sửu, con trai của Long do Thái Hòa thủ vai và là thành viên trong nhóm không tặc. Vai diễn không phải tuyến chính nhưng tạo dấu ấn nhờ màu sắc tâm lý khác biệt.

Tử Chiến Trên Không đạt khoảng 251,9 tỷ đồng doanh thu phòng vé, trở thành tác phẩm điện ảnh thương mại nổi bật nhất trong hành trình của diễn viên Bảo Định tính đến nay. Quan trọng hơn, anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 với vai Sửu. Đây là cột mốc đáng chú ý sau nhiều năm nam diễn viên hoạt động trong các dự án độc lập.

Năm 2026, diễn viên Bảo Định tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án. Bên cạnh Thiên Đường Với Người Thương, anh góp mặt trong Kế Hoạch CM12 với vai K27, đồng thời Mắt Nhắm Mắt Mở được chiếu lại trong một suất đặc biệt.

Sau dấu ấn với Tử Chiến Trên Không, Bảo Định tiếp tục có thêm bước tiến đáng chú ý trong năm 2026 khi mở rộng hình ảnh qua các dự án mới. Màn kết hợp cùng Phương Mỹ Chi trong Thiên Đường Với Người Thương và giải thưởng Dual Star tiếp tục trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên.