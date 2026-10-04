Hai em bé 'phá đám' buổi phỏng vấn của bố ra sao sau 9 năm?

Ông bố bất lực vì 2 con 'phá đám' buổi phỏng vấn năm 2017 Năm 2017, GS Robert Kelly (giảng viên Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc) và gia đình bất ngờ nổi tiếng sau khi 2 con của ông "phá đám" bố trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với BBC News.

Ngày 28/9, GS Robert Kelly (giảng viên Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc) đăng tải bài viết cập nhật cuộc sống hiện tại trên nền tảng X.

"Một chút nội dung về 'ông bố BBC'. Lâu rồi tôi chưa chia sẻ", ông viết, gợi nhắc về khoảnh khắc "gây bão" năm 2017, khi 2 con bất ngờ xuất hiện trong cuộc phỏng vấn trực tiếp của ông với BBC News.

Trong loạt ảnh mới, Kelly ghi lại sinh nhật của mình, chuyến đi bộ đường dài cùng con trai James, hình ảnh con gái Marion và khoảnh khắc bên vợ Kim Jung-A tại một lễ hội đường phố. Ông cho biết James hiện 10 tuổi, còn Marion 13 tuổi.

Kelly cũng tiết lộ sau đoạn video lan truyền 9 năm trước, gia đình ông chỉ nhận được một khoản tiền thưởng nhỏ từ hợp đồng quảng cáo với hãng Johnson & Johnson, thù lao xuất hiện tại một chương trình trò chuyện cuối năm và một số buổi diễn thuyết. Cả nhà sau đó từ chối nhiều hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu khác.

Hiện tại, Kelly tiếp tục công việc giảng dạy khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Pusan (Hàn Quốc). Hình ảnh mới của gia đình nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người nhận ra hai đứa trẻ từng xuất hiện trong clip đình đám nay đã lớn. Bài đăng đạt gần 10 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, theo BBC.

Hai người con James và Marion của GS Robert Kelly hiện tại. Ảnh: Robert Kelly/X.

Đây là một trong những lần hiếm hoi GS Robert Kelly chia sẻ nhiều ảnh đời thường của gia đình. Những tấm hình mới cho thấy cuộc sống hiện tại của họ chủ yếu xoay quanh các hoạt động quen thuộc tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Kelly trước đó cũng từng đăng ảnh gia đình vào dịp Halloween và Giáng sinh năm 2025, đồng thời cảm ơn những lời chúc tốt đẹp mà người hâm mộ dành cho các con trong nhiều năm qua.

Gia đình Kelly bỗng nổi tiếng từ ngày 10/3/2017. Khi đó, Kelly đang trả lời trực tiếp BBC News từ phòng làm việc tại nhà ở Busan. Giữa cuộc trò chuyện, Marion (4 tuổi) mở cửa bước vào phòng rồi tiến thẳng đến chỗ bố. Kelly cố giữ con gái ngoài khung hình nhưng ngay sau đó, James (9 tháng tuổi) cũng xuất hiện trên chiếc xe tập đi.

Khi hai đứa trẻ tiếp tục gây chú ý, người mẹ Kim Jung-A chạy vào phòng, lần lượt đưa các con ra ngoài để chồng có thể tiếp tục cuộc phỏng vấn. Với vẻ mặt bối rối, Kelly liên tục xin lỗi phóng viên, cố giữ bình tĩnh.

Toàn bộ cảnh tượng chỉ diễn ra chóng vánh nhưng được chia sẻ khắp Internet. Đoạn video trên kênh YouTube của BBC hiện đạt khoảng 65 triệu lượt xem.

Thời điểm đó, Kelly từng nghĩ sự cố là "thảm họa" và lo rằng mình sẽ không còn được các đài truyền hình mời phỏng vấn. Nhưng khoảnh khắc đời thường lại giúp ông thành một trong những nhân vật Internet nổi tiếng nhất năm 2017. Biệt danh "ông bố BBC" cũng theo ông suốt những năm sau đó.

Đến năm 2020, gia đình Kelly một lần nữa xuất hiện trên BBC trong một cuộc phỏng vấn từ nhà riêng. Lần này, vợ và hai con cùng tham gia, chia sẻ về việc cân bằng công việc và cuộc sống gia đình trong thời gian phải ở nhà. Marion và James tiếp tục khiến cuộc trò chuyện trở nên náo nhiệt khi liên tục xuất hiện trước máy quay, khiến người dẫn chương trình bật cười.