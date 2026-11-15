Johnny Depp tái xuất

Ra mắt khi dư âm Halloween vẫn còn đọng lại vừa nhen nhóm không khí Noel, Ebenezer Phép màu đêm giáng sinh (tựa gốc: Ebenezer) là một sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố kinh dị từ đạo diễn Ti West với thông điệp ấm áp mùa lễ hội. Tác phẩm bao trùm thế giới trong bóng tối lạnh lẽo của mùa đông, sự nghèo đói, thiếu thốn làm nổi bật ánh sáng của lòng nhân ái và yêu thương. Ở trung tâm của câu chuyện, Johnny Depp có màn trở lại đầy ấn tượng trong vai một ông già keo kiệt phải học cách đối diện những sai lầm của cuộc đời mình.

Johnny Depp chính thức tái xuất sau 8 năm vắng bóng.

Sau những suất chiếu đầu tiên, phim hiện đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới phê bình. Tom Chatalbash, nhà phê bình phim hàng đầu của FilmSpeak, gọi Ebenezer Phép màu đêm giáng sinh là “một món quà Giáng sinh vô cùng thú vị và là bước ngoặt mạnh mẽ giúp ngôi sao của phim trở lại”. Đồng quan điểm, nhà phê bình phim người Anh Phil Roberts đã ca ngợi bộ phim là một “phiên bản táo bạo dựa trên tác phẩm kinh điển của Dickens, mang đến một tác phẩm chân thực đậm tính thời đại, thấm đẫm cảm xúc và cả sự tuyệt vọng”.

Điểm sáng lớn nhất của Ebenezer Phép màu đêm giáng sinh chính là cách bộ phim khắc họa nhân vật Scrooge. Đạo diễn Ti West muốn chứng minh rằng, ẩn sau vẻ ngoài keo kiệt và lạnh lùng của lão già ghét Giáng sinh vẫn là một con người với những tổn thương sâu kín. Scrooge vẫn bủn xỉn, vẫn hoài nghi mọi điều tốt đẹp, nhưng khi những mảnh ghép từ quá khứ lần lượt hiện ra, khán giả dần hiểu rằng con người ông hôm nay được hình thành từ một chuỗi biến cố đau lòng.

Diễn xuất của nam tài tử nhận về "cơn mưa lời khen" từ khán giả và giới chuyên môn.

Sau 8 năm vắng bóng ở vai trò nam chính màn ảnh, Johnny Depp là người biến ý tưởng đó thành hiện thực. Nam diễn viên tìm kiếm điều gì đó vượt ra ngoài hình ảnh một lão già khốn khổ, tham lam. Theo Depp, Scrooge là người từng sôi nổi và nồng nhiệt khi còn trẻ. Sau bao nỗi đau và phản bội, ông chấp nhận một cuộc đời không trọn vẹn và đẩy mình ra xa mọi thứ có thể khiến ông phải bận lòng. Với một tâm hồn nhạy cảm như vậy, sự lạnh lùng dần trở thành lớp áo giáp để ông tự bảo vệ mình. Và tài tình ở màn thể hiện của ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean là hành trình buộc Scrooge đối diện với chính những điều ông đã cố tình ngoảnh mặt suốt cuộc đời trưởng thành. Qua từng cuộc gặp gỡ, lớp áo giáp ấy dần được bóc tách, để lộ một con người đầy sợ hãi và tổn thương phía sau vẻ ngoài tưởng chừng vô cảm.

Scrooge qua diễn xuất của Johnny Depp trở thành điểm cân bằng giữa sắc thái u ám của bộ phim và những khoảnh khắc ấm áp đặc trưng của mùa Giáng sinh. Bởi suy cho cùng, thế giới có thể đầy rẫy những điều tăm tối, nhưng lòng tốt và sự yêu thương vẫn luôn là thứ con người có thể trao cho nhau để sưởi ấm cuộc đời.

Với Ebenezer Phép màu đêm Giáng sinh, đạo diễn Ti West đưa khán giả trở về London thời Victoria qua những con phố chật hẹp, chìm trong sương mù, được tái hiện tại xưởng đóng tàu lịch sử Chatham, nơi cha của nhà văn Charles Dickens từng làm việc. Phần lớn câu chuyện diễn ra trong đêm Giáng sinh, khi ánh sáng từ những ngọn nến và lò sưởi trở thành điểm nhấn giữa không gian tối lạnh, điểm xuyết bởi các gam màu xanh lá, đỏ và vàng đặc trưng của mùa lễ hội. Đặc biệt, những ca khúc mừng Giáng sinh trong phim được thu âm trực tiếp ngay trên phim trường, giữa khung cảnh phố London được phục dựng với tuyết rơi và sương mù bao phủ. Tất cả hòa quyện, đưa khán giả như thực sự bước vào thế giới của Charles Dickens, cảm nhận cái lạnh buốt giá của mùa đông và thấu hiểu hơn khát khao được sưởi ấm bằng tình thân, sự sum vầy hay đơn giản là lòng tốt từ những người xung quanh.

Và cũng như không khí Giáng sinh ấm áp được khơi lên giữa mùa Đông lạnh giá, câu chuyện của Scrooge khép lại bằng một thông điệp đầy hy vọng: ngay cả một con người từng lạc lối, khép chặt trái tim trước thế giới vẫn có thể nhận ra sai lầm, học cách ăn năn và tìm lại niềm vui trong sự rộng lượng, tình bạn và tình yêu thương. Đó có lẽ là cái kết hạnh phúc nhất mà khán giả có thể mong đợi ở một câu chuyện Giáng sinh. Đặc biệt, hành trình tìm lại chính mình của Scrooge còn gợi nhiều liên tưởng đến chặng đường sự nghiệp của Johnny Depp. Sau những năm tháng thăng trầm và vắng bóng trên màn ảnh rộng với vai trò nam chính, tài tử trở lại đầy ấn tượng trong Ebenezer Phép màu đêm Giáng sinh, một lần nữa chạm đến tình cảm của người hâm mộ và có cơ hội tỏa sáng với một vai diễn giàu chiều sâu cảm xúc.