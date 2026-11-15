Nam diễn viên Go Kyung Pyo gây phẫn nộ vì hành động sau tai nạn, loạt chương trình truyền hình gấp rút cắt sóng

Theo MyDaily, ngày 14/11, đài YTN công bố đoạn video từ camera an ninh ghi lại diễn biến sau vụ tai nạn liên quan đến nam diễn viên Go Kyung Pyo. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô trong tình trạng say rượu và va chạm với một xe thu gom rác tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul.

Go Kyung Pyo điều khiển ô tô trong tình trạng say rượu và va chạm với một xe thu gom rác tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul.

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên lên đến 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% dẫn đến việc thu hồi giấy phép lái xe tại Hàn Quốc. Thời điểm xảy ra tai nạn, Go Kyung Pyo không có người đi cùng trên xe.

Đáng chú ý, đoạn camera an ninh do YTN công bố cho thấy ô tô của nam diễn viên di chuyển về phía vỉa hè rồi dừng lại. Một nhân viên vệ sinh môi trường nhanh chóng chạy theo, trước khi lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Điều khiến dư luận bức xúc là hình ảnh Go Kyung Pyo bước xuống từ ghế lái và dường như ưu tiên kiểm tra tình trạng chiếc xe của mình, thay vì lập tức trao đổi với người liên quan hoặc quan tâm đến thiệt hại sau va chạm. Giữa lúc tranh cãi bùng nổ, quá khứ của nam diễn viên cũng bất ngờ bị nhắc lại.

Đoạn camera an ninh do YTN công bố.

Năm 2023, Go Kyung Pyo từng được bổ nhiệm làm đại sứ tuyên truyền phòng ngừa tai nạn giao thông của Cơ quan Giao thông Đường bộ Hàn Quốc.

Trong một video tuyên truyền khi ấy, nam diễn viên nhấn mạnh: "Mọi người tuyệt đối không được lái xe khi đã uống rượu, cũng không được chạy quá tốc độ. Tôi hy vọng tất cả sẽ biết nhường đường và lái xe an toàn".

Việc Go Kyung Pyo từng kêu gọi chấp hành luật giao thông nhưng ba năm sau lại gây tai nạn khi say rượu khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ đối mặt với phản ứng tiêu cực, nam diễn viên còn khiến nhiều chương trình truyền hình phải khẩn trương điều chỉnh nội dung phát sóng.

Theo MyDaily, chương trình Hangout with Yoo của MBC đã cố gắng cắt giảm tối đa những phân đoạn có Go Kyung Pyo trong tập phát sóng ngày 14/11. Tương tự, ê-kíp Sixth Sense: B Side của tvN quyết định cắt bỏ phần lớn thời lượng xuất hiện của nam diễn viên trong tập ngày 15/11 và tập cuối phát sóng vào tuần tiếp theo.

Ngoài ra, các chương trình Amazing Saturday, Bogum Magical 2 và The Great Escape: Urban Legends cũng phải cân nhắc phương án biên tập, phát sóng do có sự tham gia của Go Kyung Pyo. Trong đó, Bogum Magical 2 dự kiến lên sóng ngày 29/11, còn The Great Escape: Urban Legends được lên lịch phát hành ngày 2/12.

Không chỉ đối mặt với phản ứng tiêu cực, nam diễn viên còn khiến nhiều chương trình truyền hình phải khẩn trương điều chỉnh nội dung phát sóng.

Hiện cảnh sát Hàn Quốc dự kiến tiếp tục triệu tập Go Kyung Pyo để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ tai nạn. Vụ việc không chỉ đẩy nam diễn viên vào cuộc khủng hoảng hình ảnh mà còn gây ảnh hưởng đến lịch trình của nhiều ê-kíp sản xuất đã hợp tác với anh.